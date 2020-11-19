Берлин пригрозил повышением давления на Белоруссию

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко необходимо пойти на диалог с оппозицией.

Евросоюз может повысить давление на белорусское руководство и включить в сакнционные списки людей из окружения Лукашенко, заявил Маас. «До тех пор, пока из Минска не последует конструктивной реакции, мы будем рассматривать возможность повышения давления», – заявил министр, передает ТАСС.

В четверг министры иностранных дел Евросоюза одобрили работу над новым списком санкций против Белоруссии. Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС больше не переведет властям Белоруссии «ни единого евро», все деньги теперь будут передавать неправительственным организациям в республике.

Ранее СМИ сообщали, что некоторые члены Евросоюза предложили внести дополнительные санкции против физических и юридических лиц Белоруссии.

Напомним, Еврокомиссия внесла предложение о введении режима санкций за нарушения прав человека в любой стране мира. Вместе с тем ЕС расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа.