Космонавт вспомнил песню «Не кочегары мы, не плотники» в открытом космосе Синоптики рассказали о погоде в столице 19 ноября 2020, 06:19 Текст: Антон Антонов

Облачная погода с небольшими осадками и порывистым ветром ожидается в Москве и Подмосковье, сообщают синоптики. Днем в Москве от одного до трех градусов тепла, ночью похолодает до минус одного градуса. В Подмосковье в дневные часы температура будет колебаться от минус двух до трех градусов тепла, ночью – от минус четырех до одного градуса тепла. В четверг по области возможен гололед. Скорость юго-западного ветра составит 7–12 м/с, местами порывы до 20 м/с. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Москве и Подмосковье до 12.00 мск пятницы. Атмосферное давление в регионе составит 753 мм ртутного столба, передает ТАСС.

