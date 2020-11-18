Определена длительность иммунитета у переболевших COVID-19

Иммунитет может сохраняться у переболевших COVID-19 в течение восьми месяцев и дольше, считают специалисты Института иммунологии Ла-Хойи в США. Об этом говорится в исследовании на портале bioRxiv.

Авторы исследования рассказали, что несколько раз брали образцы крови у 185 пациентов в возрасте от 19 до 81 года, которые переболели COVID-19 еще в легкой форме в самом начале пандемии. Они анализировали четыре компонента иммунной системы: антитела, В-клетки, которые вырабатывают больше антител по мере необходимости, и два типа Т-клеток, передает РИА «Новости».

При этом выяснилось, что антитела сохраняются, демонстрируя небольшое снижение, даже через шесть-восемь месяцев после заражения, а Т-клетки показали лишь незначительный медленный распад в организме, в то время как количество В-клеток неожиданно выросло.

Ученые выразили мнение, что это первое исследование, которое позволило настолько полно и всесторонне оценить иммунный ответ. Они подчеркивают, что даже когда антитела больше не обнаруживаются в крови пациентов, В-клетки сохранят иммунную память, благодаря чему организм будет «узнавать» коронавирус в течение нескольких лет.

Ранее сообщалось, что популяционный иммунитет к коронавирусу растет – в разных регионах России он составляет от 5,1% до 65,3%. Как заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян, при этом в 15 регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5-2 раза.