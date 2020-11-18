Определена длительность иммунитета у переболевших COVID-19

Взгляд
18 ноября, среда  |  Последнее обновление — 21:49  |  vz.ru
Разделы

Почему российские яблоки не победили импортные

Российские яблоки требуют селекции Peter Steffen/DPA/Global Look Press
За пять лет после продовольственного эмбарго Россия совершила настоящий «яблочный» прорыв. Новые сады с большими красными и зелеными яблоками росли как на дрожжах. Однако в 2020 году ситуация серьезно изменилась. Валовый сбор сократился на треть, цены настолько же выросли. И неожиданно появилась новая страна, которая стала заполонять своими яблоками российские прилавки. Подробности...
Перейти в раздел…

Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отследить закамуфлированных иностранных агентов влияния. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
Перейти в раздел…

Безопасность России будет обеспечивать Африка

ВМФ России получает важную базу для стоянки у берегов Африки Дмитрий Ефремов/ТАСС
Россией принято стратегически важное решение, касающееся Военно-морского флота и отражения угроз на морских направлениях. В африканской стране Судан будет создан пункт базирования российских боевых кораблей. Почему столь далекий от родных берегов и относительно небольшой порт имеет важнейшее значение для безопасности нашей страны? Подробности...
Перейти в раздел…

Жителей Туркмении вернули в эпоху советского дефицита

Очереди в продуктовые магазины стали одной из примет сегодняшней Туркмении Валерий Шарифулин/ТАСС
Из Туркмении приходят необычные для XXI века новости: в стране возник острый дефицит продуктов. Гигантские очереди выстраиваются в государственные магазины – люди пытаются купить мясо, молоко, сигареты. Очереди даже к банкоматам, в которых быстро заканчивается наличность. Что происходит в Туркмении и почему она словно вернулась в советское время тотального дефицита?  Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Ставка на размежевание Европы и США стратегически оправдана

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Байден, Трамп, США, Евросоюз – ну какая нам разница? Нет, ты объясни простому русскому обывателю, что ему до выборов в США или кризиса Евросоюза! Какая разница, кто будет президентом в Америке? Нам своей страной нужно заниматься. Подробности...

Чем закончилась война Меладзе против «Голубого огонька»

Сергей Мардан, публицист
Бессчетное количество «людей культуры» до сих пор свято уверены, что обязанность общества – их содержать. Причем не просто содержать, а обеспечивать «достойный» уровень жизни. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Хотя бы изобразите любовь к России

Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Ну? И куда ты исчезла? Куда ты исчезла в самый трудный момент? Почему ты не поешь мою песню, не ешь мою шпроту, не спасла мою землю, не выучила моих детей, не достроила мне завод, трубу и космодром? Подробности...
Обсуждение: 78 комментариев
Перейти в раздел…

Советский дефицит вернулся в Туркмению

Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

Перейти в раздел…

Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
Подробности...

Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
Подробности...

В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
Подробности...
Перейти в раздел…
16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
Подробности...
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан Армении

  • Армения Азербайджану

  • Никто никому
Как изменятся отношения между Москвой и Кишиневом после избрания Майи Санду на пост президента Молдавии?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Останутся такими же
Вы читаете комментарии под материалами газеты ВЗГЛЯД?
  • Да

  • Нет

  • Читаю и пишу
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: РКН потребовал снять ограничения с Youtube-канала Соловьева
    Путин назначил врио губернатора Белгородской области Приговор Серебренникову признали законным Польша не получила от Минска документы на экстрадицию основателей Nexta ВОЗ предупредила об опасности лечения COVID-19 антибиотиками
    Экс-губернатор Мень задержан Раскрыта эффективность вакцины Pfizer и BioNTech США сняли запрет на полеты Boeing 737 MAX Россиян предупредили о приходе ледяных дождей
    Путин потребовал не винить людей в ажиотажном спросе на лекарства У экс-главы Марий Эл изъяли развлекательный центр стоимостью 111 млн рублей Алиев заявил об участии России и Турции в «операциях по безопасности» в Карабахе Лещенко призвал помочь оставшимся без заработка артистам

    Главная тема


    У российского сахара выдался тяжелый сезон

    «зеленый берет»


    Спецназовец США признался в работе на российскую разведку

    итоги голосования


    Большинство республиканцев назвали Трампа победителем на выборах

    нарушение правил


    В России некому гоняться за нарушителями на электросамокатах

    Видео

    подвиг комсомолки


    Музей Зои Космодемьянской: модное место или гражданский храм

    эффект эмбарго


    Почему российские яблоки не победили импортные

    социальные сети


    Турецкие роботы натравливают армян на русских

    заграница поможет


    Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

    крупнейшая сделка


    Китай нанес экономике США удар в спину

    «черный барон»


    Андрей Самохин: Врангель упустил шанс отдать Крым евреям

    ошибочная самоуверенность


    Тимофей Бордачёв: Что России делать с Эрдоганом

    возвращение в НАТО


    Юрий Мавашев: Москва должна извлечь выгоду из отношения Байдена к Турции

    на ваш взгляд


    Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?

    Определена длительность иммунитета у переболевших COVID-19

    18 ноября 2020, 20:44

    Текст: Александра Юдина

    Иммунитет может сохраняться у переболевших COVID-19 в течение восьми месяцев и дольше, считают специалисты Института иммунологии Ла-Хойи в США. Об этом говорится в исследовании на портале bioRxiv.

    Авторы исследования рассказали, что несколько раз брали образцы крови у 185 пациентов в возрасте от 19 до 81 года, которые переболели COVID-19 еще в легкой форме в самом начале пандемии. Они анализировали четыре компонента иммунной системы: антитела, В-клетки, которые вырабатывают больше антител по мере необходимости, и два типа Т-клеток, передает РИА «Новости».

    При этом выяснилось, что антитела сохраняются, демонстрируя небольшое снижение, даже через шесть-восемь месяцев после заражения, а Т-клетки показали лишь незначительный медленный распад в организме, в то время как количество В-клеток неожиданно выросло.

    Ученые выразили мнение, что это первое исследование, которое позволило настолько полно и всесторонне оценить иммунный ответ. Они подчеркивают, что даже когда антитела больше не обнаруживаются в крови пациентов, В-клетки сохранят иммунную память, благодаря чему организм будет «узнавать» коронавирус в течение нескольких лет.

    Ранее сообщалось, что популяционный иммунитет к коронавирусу растет – в разных регионах России он составляет от 5,1% до 65,3%. Как заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян, при этом в 15 регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5-2 раза.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •