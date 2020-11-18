Сочи и Владивосток могут стать пунктами пропуска по электронной визе

Сочи и Владивосток могут попасть в перечень погранпунктов, через которые можно будет пересекать границу России по электронной визе, сообщается в протоколе заседания правительственной комиссии по развитию туризма в России.

«МИД России, МВД России, ФСБ России, Минтрансу России, Ростуризму с учетом состоявшегося обсуждения совместно с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов РФ представить согласованные предложения о дополнении перечня пунктов пропуска через государственную границу России, через которые иностранные граждане осуществляют въезд и выезд на основании единой электронной визы (в том числе города Владивосток и Сочи)», – передает ТАСС информацию, представленную в протоколе.

Ранее Мишустин утвердил перечень государств, граждане которых смогут получить электронную визу: в список вошли 52 страны из пилотного проекта.

Напомним, в июне замглавы российского МИДа Евгений Иванов заявил, что максимально либеральный режим въезда в Россию без необходимости оформления бумажной визы с 2021 года будет распространяться на граждан 113 стран.