Песков не увидел связи между лечением Сипягина в Москве и ситуацией с COVID в его регионе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не видит связи между лечением губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в частной клинике в Москве и ситуацией с коронавирусом в его регионе.

«Я не вижу связи между его прохождением лечения в Москве и обеспечением лечения от коронавируса граждан в его области. Это отдельные вопросы, здесь вряд ли можно увязывать», – передает его слова РИА «Новости».

В Instagram Сипягин сообщил, что его госпитализировали, он «несколько дней лечился амбулаторно в поликлинике по месту жительства во Владимире». Из-за «осложнения» врач «настоял на помещении в стационар». Сипягин решил, что «продолжит лечение в частной клинике в Москве за свой счет».

«Многие губернаторы находятся сейчас на лечении, на изоляции по причине коронавируса. Но они не перестают вместе с тем дистанционно работать, исполнять свои функции, те самые особые полномочия», – отметил Песков, добавив, что ситуация с коронавирусом в регионах будет обсуждаться на встрече президента с членами правительства.

Вместе с тем Песков уточнил, что в Кремле считают преждевременным оценивать работу главы Хакасии Валентина Коновалова по борьбе с коронавирусом, однако признают, что республика относится к числу регионов, где есть проблемы этом плане.



«Пока преждевременно. Пока можно констатировать, что действительно Хакасия относится к категории проблемных, чрезвычайно проблемных регионов. Вы знаете, что там принимались дополнительные меры по линии федеральных властей, по линии министерства обороны по поручению президента. Проблемы есть», – сказал он.

Напомним, в Республике Хакасия запущен процесс отставки губернатора Валентина Коновалова. В среду в республике состоялось заседание по созданию группы граждан, которая будет инициировать этот процесс.

Представитель Кремля отметил, что высокая заболеваемость коронавирусом среди губернаторов и парламентариев связана с их работой. «Они просто работают, они не могут себе позволить запереться дома и сидеть только на телефонах. Характер их работы предусматривает множественные контакты и поэтому, конечно, не смотря на то, что могут приниматься все меры предосторожности, риск быть инфицированным гораздо выше, чем в среднем по статистике», – сказал Песков.



Он добавил, что у всех россиян разная работа: «кто-то работает в замкнутых коллективах, кто-то в ограниченных коллективах, а чья-то работа предусматривает большое количество контактов».

За минувшие сутки в России выявили 20985 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,9 млн случаев заболевания.