Топ-менеджеры Telegram и «ВКонтакте» испытали российскую вакцину от COVID-19

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18 ноября, среда  |  Последнее обновление — 10:59  |  vz.ru
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Почему российские яблоки не победили импортные

Российские яблоки требуют селекции Peter Steffen/DPA/Global Look Press
За пять лет после продовольственного эмбарго Россия совершила настоящий «яблочный» прорыв. Новые сады с большими красными и зелеными яблоками росли как на дрожжах. Однако в 2020 году ситуация серьезно изменилась. Валовый сбор сократился на треть, цены настолько же выросли. И неожиданно появилась новая страна, которая стала заполонять своими яблоками российские прилавки. Подробности...
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Турецкие роботы натравливают армян на русских

Целью «фейковых армян» было представить Россию «в виде некоего тирана» REUTERS/Dado Ruvic
В социальных сетях выявлены тысячи поддельных аккаунтов, созданных для участия в информационной войне. Основной целью ботов была дискредитация России в Армении и армян в России, а «нити» от них ведут в Азербайджан, Турцию и Британию. Это первая примета новой политической реальности, в рамках которой военно-политический союз Москвы и Еревана будут проверять на прочность. Подробности...
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Безопасность России будет обеспечивать Африка

ВМФ России получает важную базу для стоянки у берегов Африки Дмитрий Ефремов/ТАСС
Россией принято стратегически важное решение, касающееся Военно-морского флота и отражения угроз на морских направлениях. В африканской стране Судан будет создан пункт базирования российских боевых кораблей. Почему столь далекий от родных берегов и относительно небольшой порт имеет важнейшее значение для безопасности нашей страны? Подробности...
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Лукашенко демонстративно избавится от ненужных полномочий

Лукашенко готов раздать то ли 57, то ли 70 полномочий Виктор Толочко/РИА Новости
Белорусский президент сделал красивый жест – решил передать без демонтажа конституции страны парламенту, правительству и другим структурам 70-80% полномочий президента. Окружение Лукашенко назвало примерную дату, когда будет объявлено об урезании власти. Какие бразды правления Батька готов выпустить из рук и можно ли считать это признаком скорого и мирного транзита власти в Белоруссии? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Хотя бы изобразите любовь к России

Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Ну? И куда ты исчезла? Куда ты исчезла в самый трудный момент? Почему ты не поешь мою песню, не ешь мою шпроту, не спасла мою землю, не выучила моих детей, не достроила мне завод, трубу и космодром? Подробности...

Пашинян сдал не только Карабах, но и Армению

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Армянское общество продолжает разбираться в том, кто несет ответственность за катастрофическое поражение страны во второй карабахской войне. А виновато оно само, это армянское общество совершило ошибку 2,5 года назад. И имя этой ошибки – Никол Пашинян. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Что ждут от Байдена обиженные Трампом

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
К Джозефу Байдену, объявившему о победе на президентских выборах, с поздравлениями выстроились все, кого Трамп либо обидел, либо вообще называл врагами. Хотя официально победа ещё не объявлена. Подробности...
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Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

Женщина преградила Байдену путь к власти

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

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Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Топ-менеджеры Telegram и «ВКонтакте» испытали российскую вакцину от COVID-19

    18 ноября 2020, 09:46

    Текст: Елизавета Булкина

    Участниками испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» стали гендиректор «ВКонтакте» Андрей Рогозов и вице-президент Telegram Илья Перекопский.

    Перекопский сообщил, что проходил вакцинацию в государственной клинике и платить за прививку не пришлось. «Вакцину я сделал как волонтер. И считаю, что разговоры о рисках, основанные на ненаучных слухах, подобны суевериям, свойственным недалеким людям, которых, к сожалению, большинство. Я обсуждал этот вопрос с лучшими представителями медицины и науки», – рассказал он РБК.

    Вице-президент Telegram считает, что сейчас не стоит выбор, делать или не делать прививку. «В лучшем случае мы можем только выбрать, когда и какую вакцину мы сделаем. Желающие выехать на горбу других, тех, кто готов рискнуть и сделать вакцину первыми, чтобы они могли посмотреть, как пойдет, в итоге с большей вероятностью проведут месяц-другой в реанимации под вентилятором легких. А заодно принесут в свой дом заразу», – считает он.

    Перекопский рассказал, что в течение одного дня после прививки у него в легкой форме проявились побочные эффекты: небольшое повышение температуры, а также давления. Последующие же тесты показали, что после вакцины у него появился иммунитет. «Антитела к вирусу выработались в большом объеме – существенно больше, чем после болезни. По сумме факторов я могу с уверенностью сказать, что оно того стоило», – добавил Перекопский.

    По словам топ-менеджера Telegram, коронавирусом переболели множество его друзей. Перекопский не стал уточнять, сделал ли прививку основатель Telegram Павел Дуров. На вопрос, будут ли вакцину распространять среди сотрудников компании, он отвечать также не стал.

    В свою очередь, генеральный директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов рассказал, что записался в волонтеры сразу, как только узнал об успешном прохождении испытаний вакцины «Спутник V», которую производит Центр Гамалеи.

    «Меня в меньшей степени беспокоило то, что в тот момент вакцина полностью не прошла все полагающиеся клинические испытания. Для меня важнее был фактор времени и минимальный риск подобного рода вакцины, чем прохождение вакциной всех бюрократических процедур. И я ни разу не пожалел. В результате вакцинации у меня выработалось достаточное количество антител для того, чтобы максимально снизить риск заболевания», – рассказал Рогозов.

    Гендиректор «ВКонтакте» также рассказал, что после вакцинации у него не было никаких проявлений побочных эффектов, о которых предупреждали специалисты. «Ни температуры, ни какого-либо другого недомогания. Сейчас я чувствую себя прекрасно как с точки зрения здоровья, так и с психологической точки зрения, что немаловажно, так как чувствую себя в большей безопасности, чем раньше», – сообщил он.

    «Для меня определяющим стал выбор между безопасностью самой вакцины и возможными последствиями от заболевания COVID-19. Несмотря на то что мы всей компанией перешли на удаленную работу еще в марте, я хоть и изредка, но провожу личные встречи с коллегами и партнерами, не говоря о родителях, которые, как известно, находятся в зоне риска. Наличие вакцины позволяет мне гораздо спокойнее встречаться с людьми и не беспокоить ни их, ни себя о возможном риске заболевания», – отметил Рогозов.

    Гендиректор «ВКонтакте» также добавил, что компания ежегодно организует вакцинацию от гриппа для своих сотрудников. Прививку от COVID-19 он тоже пообещал предлагать делать коллегам, когда вакцина появится в широком доступе.

    Рогозов отметил, что прививку также сделали несколько его знакомых из ИT-индустрии и не только. «У всех примерно одинаковые результаты как с точки зрения самочувствия, так и с точки зрения эффективности выработки иммунитета», – сказал он.

    Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.


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