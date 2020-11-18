Названа лучшая продолжительность сна для долголетия

Продолжительность сна крайне важна для защиты от сердечной недостаточности, сообщает Express со ссылкой на исследование ученых из Тулейнского университета в Новом Орлеане (США).

Исследователи установили, что риск сердечных заболеваний снижается у людей с наиболее здоровым режимом сна. По мнению ученых, идеальная продолжительность сна – семь-восемь часов, передает РИА «Новости».

Специалисты в ходе исследования наблюдали за 408 тыс. 802 людьми в возраст от 37 до 73 лет, у 5221 из них была диагностирована сердечная недостаточность. У всех людей с сердечными проблемами зафиксированы проблемы со сном: одни мучались от бессонницы, другие часто просыпались по ночам из-за собственного храпа, у третьих продолжительность сна была слишком короткой.

Ранее заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы №3 Михаил Полуэктов назвал эффективный способ проснуться в холодное время года.