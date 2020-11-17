В Раде начали собирать подписи за отставку правительства

В украинском парламенте начали сбор за отставку действующего правительства страны под председательством Дениса Шмыгаля, сообщил депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Мы начали сбор подписей за отставку правительства. Уже подписались 80 депутатов», – приводит слова Гончаренко ТАСС.

Ранее на Украине прекратилась работа Конституционного суда, это случилось из-за отсутствия кворума после отказа четырех судей участвовать в заседаниях. До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал фракцию «Слуга народа» поддержать законопроект о досрочном прекращении полномочий судей Конституционного суда (КС) Украины. Он допустил возможность роспуска Рады в случае начала реального политического конфликта с парламентом.

Глава КС Украины предостерег Зеленского от конституционного переворота. Президент заявил, что «демарш Конституционного суда Украины – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов» – «чертей из политического ада».

По мнению экспертов, на Украине начался конфликт ветвей власти. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля.