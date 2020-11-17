Эксперт оценил вероятность аварии ракеты Vega из-за украинского двигателя

«В новых вариантах ракеты Vega украинского двигателя уже не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере космических технологий Андрей Ионин, комментируя сообщения о том, что авария европейской ракеты Vega могла произойти из-за отказа украинского двигателя РД-843.

«Несмотря на заявления источников, пока рано говорить о том, что авария могла произойти из-за украинского двигателя РД-843. Нужен детальный разбор ситуации. Но известно, что в новых вариантах ракеты Vega украинского двигателя уже не будет. Также известно, что Роскосмос практически остановил сотрудничество с предприятиями украинской космической отрасли. Максимум – мы используем оттуда гайки и болты», – сказал член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин.

«И хотя отдельные работы, благодаря советскому наследию, украинские специалисты еще могут выполнять – в целом космической отрасли Украины уже давно не существует», – констатировал эксперт.

Собеседник напомнил, что во времена СССР на территории Украины было несколько ключевых предприятий ракетно-космической промышленности, в первую очередь – конструкторское бюро «Южное» в Днепропетровске. «Но сегодня это бледная тень того, что было раньше. Потому без союза с Россией у Украины никакого космического будущего не будет», – заключил Ионин.

Ранее во вторник компания-оператор Arianespace сообщила, что европейская ракета-носитель Vega, стартовавшая с космодрома Куру, не смогла завершить миссию. Через восемь минут после старта AVUM отклонилась от расчетной траектории.

Позже источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что «на четвертой ступени установлен двигатель РД-843 украинского производства». «Его отказ рассматривается в качестве основной возможной причины аварии ракеты Vega», – добавил источник.

В тот же день стало известно, что правительство Украины уволило руководителя государственного космического агентства страны (ГКАУ) Владимира Усова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.

Согласно другому документу, исполняющим обязанности главы агентства назначен заместитель председателя ГКАУ Михаил Лев.

Напомним, Vega по итогам сентябрьского пуска с космодрома Куру не смогла вывести на орбиту два из 53 американских микро- и наноспутников. В 2019 году запуск Vega с космодрома Куру с военным спутником Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов на борту завершился неудачей.

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