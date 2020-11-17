Вероятной причиной аварии ракеты Vega назван украинский двигатель

Аварию европейской ракеты-носителя Vega, стартовавшей с космодрома Куру, мог вызвать отказ украинского двигателя, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«На четвертой ступени установлен двигатель РД-843 украинского производства. Его отказ рассматривается в качестве основной возможной причины аварии ракеты Vega», – сказал источник РИА «Новости».

Ранее компания-оператор Arianespace сообщила, что европейская ракета-носитель Vega, стартовавшая с космодрома Куру, не смогла завершить миссию. Через восемь минут после старта AVUM отклонилась от расчетной траектории.

Напомним, Vega по итогам сентябрьского пуска с космодрома Куру не смогла вывести на орбиту два из 53 американских микро- и наноспутников. В 2019 году запуск Vega с космодрома Куру с военным спутником Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов на борту завершился неудачей.