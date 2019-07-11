Появилось видео неудачного запуска ракеты «Вега» с космодрома Куру

В Сети опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя «Вега» (Vega) с военным спутником ОАЭ на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане.

На кадрах, появившихся на YouTube, видно, что после старта траектория полета ракеты постепенно начинает смещаться.

По словам исполнительного вице-президента французской компании Arianespace Люс Фабрегетт, запуск был признан неудачным после смещения траектории ракеты.

Ранее в четверг стало известно, что запуск ракеты легкого класса «Вега» (Vega) с космодрома Куру во Французской Гвиане с военным спутником Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на борту завершился неудачей.