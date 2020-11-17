На Украине уволили главу космического агентства

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17 ноября, вторник | Последнее обновление — 12:08 | vz.ru
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Китай нанес экономике США удар в спину
Пашинян пока нужен России
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
Эстонские министры подняли голос против Соединенных Штатов
Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу
На мужских конкурсах красоты все куплено женами или мамами
Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Про стремительно растущий глобальный феномен мужских конкурсов красоты узнала из разговора ребенка с друзьями. Доминирует Южная Корея. Латинская Америка догоняет. Подробности...
Айфон – плохая религия
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы все нуждаемся в смысле жизни, в единстве с другими людьми, в радости, в утешении – но продукция Apple (или любой другой корпорации) не может нам этого дать. Всего этого следует искать в другом месте. Подробности...
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Какие народы должна спасать Россия
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Нашим приоритетом должен быть здоровый национальный эгоизм. Забота прежде о собственных интересах, о русской глубинке, о русских дорогах и заводах, о русских людях. Особенно в том случае, если мы хотим во что-либо вмешаться за рубежом. Подробности...
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя
Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нетПодробности...
В Сеуле показали беспилотные воздушные такси
В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-droneПодробности...
Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване
Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламентаПодробности...
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