Завершилось народное голосование конкурса «Доброволец России»

Завершилось народное голосование в рамках Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

По сравнению с прошлым годом, когда за проекты участников конкурса было отдано 48 тыс. голосов, в 2020-м народное голосование проходило более активно: всего было отдано 84597 голосов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Почти 85 тыс. россиян проголосовали за лучшие волонтерские проекты – это в два раза больше, чем годом ранее. Также 1321 проект был посвящен именно борьбе с коронавирусом и помощи гражданам. Пандемия в целом не помешала авторам проектов помогать людям, многие проекты пришлось адаптировать, перевести в онлайн, но все заявленные участниками цели будут достигнуты. Впереди оценка жюри, а победителей мы узнаем в Международный день добровольца 5 декабря», – отметил председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты Артем Метелев.

Активнее всего россияне поддерживали проекты, направленные на защиту прав животных в номинации «Помощь животным» – 9925 голосов; проекты необычных, но эффективных вариантов благоустройства городов и сел, а также сохранения экологии в номинации «Вокруг меня» – 8983 голоса и проекты о воспитании и обучении детей, в том числе в трудной жизненной ситуации в номинации «Помощь детям» – 10431 голос.

«В рамках народного голосования любой желающий мог отдать свой голос за одного финалиста в каждой из 14 номинаций конкурса. Результаты голосования сыграют весомую роль при определении победителей и составят 30% от общей оценки проекта. Параллельно с народным голосованием каждый проект оценивали три члена жюри из числа представителей НКО, лидеров мнений в сфере добровольчества и благотворительности, СМИ и топ-менеджмента социально ответственного бизнеса. Оценка работ завершилась одновременно с окончанием народного голосования», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В жюри входили руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, зампредседателя Внешэкономбанка (ВЭБ), генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева, замдиректора Фонда Росконгресс, директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум Елена Маринина, актриса, директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Калерия Лаврова, программный директор Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Мария Мельниченко, директор Благотворительного фонда «Образ Жизни» Елена Береговая, заместитель генерального директора ИД»Комсомольская правда» Роман Карманов, председатель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук, президент Благотворительного фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова и другие.

Общий грантовый фонд конкурса составил 90 млн рублей. Победители в категории «Старше 18 лет» получат гранты до 2 млн рублей на реализацию проектов, а в категории «от 14 до 17 лет» – до 500 тыс. рублей.

Народное голосование и конкурс «Доброволец России» стали импульсом к социальной активности и поддержке своих финалистов со стороны регионов.

Так, Людмила Мосензова из Иркутской области рассказывает: «Моему проекту «Полюби свой день рождения, одинокий ветеран» оказали колоссальную поддержку. Информацию о нем разместили на всех сайтах и в информационных группах администраций, образовательных и культурных учреждений нашего района. Через региональный ресурсный центр информация о проекте распространилась во все 89 городских и районных советов. Весь район гудит! К голосованию подключили кого только можно со всей страны через социальные сети. Теперь о проекте и конкурсе знают даже те, кто и не догадывался об их существовании».

Виктория Салтыкова из Москвы рассказала: «Наша команда подошла к голосованию очень ответственно. Мы создали несколько рассылок среди поддержавших нашу книгу на краудфандинговой площадке. Это более 500 человек. Также мы собрали контакты наших друзей и знакомых и попросили проголосовать, получив еще 200 голосов. Более 30 тыс. подписчиков суммарно в наших социальных сетях и аккаунтах проекта «От семейной истории – к укреплению исторической памяти народа» увидели посты с призывами проголосовать. Нас поддержало профессиональное генеалогическое сообщество по всей России в Instagram и Facebook – люди отмечали нас в сториз и давали ссылку на портал DOBRO.RU. А еще в сториз о нашем проекте рассказали блогеры с охватами от 25 тыс. человек».

В Липецкой области финалистов поддерживали в соцсетях. Ежедневно рассказывали о конкретных проектах и делали прямые эфиры с их авторами, где каждый мог задать вопрос о проекте и даже включиться в него. В Хабаровском крае взаимодействие с участниками также велось через соцсети. В ход шли хештеги, отметки, прямые эфиры и другие активности. Фонд развития моногородов организовал цикл постов с рассказами о 16 самых интересных волонтерских проектах из моногородов с призывом отдать за них голос.

Финальный подсчет голосов будет проведен до 3 декабря, а 4 и 5 декабря состоится онлайн-марафон, приуроченный к Международному дню добровольца, в рамках которого будут названы имена победителей конкурса «Доброволец России».

Трансляция марафона и Церемонии награждения будет проходить на портале Dobro.Ru.

В 2020 году конкурс «Доброволец России» проходит в десятый раз. В юбилейный год на конкурс было подано 53219 инициативы. Это почти в два раза (52%) больше, чем годом ранее. Конкурс «Доброволец России» реализуется в рамках федеральных проектов «Социальная активность» и «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образования».