Завершилось народное голосование конкурса «Доброволец России»

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17 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 12:08  |  vz.ru
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Китай нанес экономике США удар в спину

Крупнейшая в истории сделка о свободной торговли поможет Китаю свергнуть США с олимпа REUTERS/Kham
КНР подписала уникальную сделку о свободной торговле с 14 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ее уникальность не только в том, что она затрагивает сразу треть населения планеты и треть мировой экономики. Важно, что экономический союз с Китаем создают союзники Америки – Япония и Австралия. Это может говорить о переходе мирового экономического лидерства от Вашингтона к Пекину. Подробности...
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Пашинян пока нужен России

«Жду военнослужащих с передовой в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами» Асатур Есаянц/РИА Новости
Нынешние проблемы премьер-министра Армении Никола Пашиняна вызывают у многих злорадство. Всего за неделю он превратился в политического банкрота – и теперь больше похож не на демократического лидера, а на ненавидимого народом автократа, цепляющегося за власть. Однако именно сейчас сохранение Пашиняна в кресле премьера отвечает интересам России.  Подробности...
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Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии

Израильский барражирующий боеприпас Harop стал одним из главных инструментов, обеспечивших победу Азербайджана UIG/Aviation-images/ТАСС
Отгремели залпы последней карабахской войны, так плачевно закончившейся для Армении и так успешно для Азербайджана. Какие уроки военно-технические уроки должна извлечь Россия из того, что было продемонстрировано на поле боя? Есть ли у нашей страны возможность что-то противопоставить тому оружию, которое принесло победу Азербайджану?  Подробности...
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Эстонские министры подняли голос против Соединенных Штатов

Отец и сын Хельме пошли наперекор всей политической традиции Эстонии SANDER ILVEST/Global Look Press
«Нет сомнений, что эти выборы в США сфальсифицированы». «Джо Байден и Хантер Байден – коррумпированные типы». Эти заявления, сделанные членами правительства Эстонии, вызвали в стране крупнейший политический скандал. Из-за которого даже, как предполагают некоторые аналитики, «Байден может бросить Эстонию на растерзание России». Как такое произошло?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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На мужских конкурсах красоты все куплено женами или мамами

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Про стремительно растущий глобальный феномен мужских конкурсов красоты узнала из разговора ребенка с друзьями. Доминирует Южная Корея. Латинская Америка догоняет. Подробности...

Айфон – плохая религия

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы все нуждаемся в смысле жизни, в единстве с другими людьми, в радости, в утешении – но продукция Apple (или любой другой корпорации) не может нам этого дать. Всего этого следует искать в другом месте. Подробности...
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Какие народы должна спасать Россия

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Нашим приоритетом должен быть здоровый национальный эгоизм. Забота прежде о собственных интересах, о русской глубинке, о русских дорогах и заводах, о русских людях. Особенно в том случае, если мы хотим во что-либо вмешаться за рубежом. Подробности...
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Пашинян должен остаться у власти

Женщина преградила Байдену путь к власти

Новые провокации Турции на Кавказе

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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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    Завершилось народное голосование конкурса «Доброволец России»

    17 ноября 2020, 11:19

    Текст: Алексей Дегтярев

    Завершилось народное голосование в рамках Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    По сравнению с прошлым годом, когда за проекты участников конкурса было отдано 48 тыс. голосов, в 2020-м народное голосование проходило более активно: всего было отдано 84597 голосов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Почти 85 тыс. россиян проголосовали за лучшие волонтерские проекты – это в два раза больше, чем годом ранее. Также 1321 проект был посвящен именно борьбе с коронавирусом и помощи гражданам. Пандемия в целом не помешала авторам проектов помогать людям, многие проекты пришлось адаптировать, перевести в онлайн, но все заявленные участниками цели будут достигнуты. Впереди оценка жюри, а победителей мы узнаем в Международный день добровольца 5 декабря», – отметил председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты Артем Метелев.

    Активнее всего россияне поддерживали проекты, направленные на защиту прав животных в номинации «Помощь животным» – 9925 голосов; проекты необычных, но эффективных вариантов благоустройства городов и сел, а также сохранения экологии в номинации «Вокруг меня» – 8983 голоса и проекты о воспитании и обучении детей, в том числе в трудной жизненной ситуации в номинации «Помощь детям» – 10431 голос.

    «В рамках народного голосования любой желающий мог отдать свой голос за одного финалиста в каждой из 14 номинаций конкурса. Результаты голосования сыграют весомую роль при определении победителей и составят 30% от общей оценки проекта. Параллельно с народным голосованием каждый проект оценивали три члена жюри из числа представителей НКО, лидеров мнений в сфере добровольчества и благотворительности, СМИ и топ-менеджмента социально ответственного бизнеса. Оценка работ завершилась одновременно с окончанием народного голосования», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

    В жюри входили руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, зампредседателя Внешэкономбанка (ВЭБ), генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева, замдиректора Фонда Росконгресс, директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум Елена Маринина, актриса, директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Калерия Лаврова, программный директор Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Мария Мельниченко, директор Благотворительного фонда «Образ Жизни» Елена Береговая, заместитель генерального директора ИД»Комсомольская правда» Роман Карманов, председатель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук, президент Благотворительного фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова и другие.

    Общий грантовый фонд конкурса составил 90 млн рублей. Победители в категории «Старше 18 лет» получат гранты до 2 млн рублей на реализацию проектов, а в категории «от 14 до 17 лет» – до 500 тыс. рублей.

    Народное голосование и конкурс «Доброволец России» стали импульсом к социальной активности и поддержке своих финалистов со стороны регионов.

    Так, Людмила Мосензова из Иркутской области  рассказывает: «Моему проекту «Полюби свой день рождения, одинокий ветеран» оказали колоссальную поддержку. Информацию о нем разместили на всех сайтах и в информационных группах администраций, образовательных и культурных учреждений нашего района. Через региональный ресурсный центр информация о проекте распространилась во все 89 городских и районных советов. Весь район гудит! К голосованию подключили кого только можно со всей страны через социальные сети. Теперь о проекте и конкурсе знают даже те, кто и не догадывался об их существовании».

    Виктория Салтыкова из Москвы рассказала: «Наша команда подошла к голосованию очень ответственно. Мы создали несколько рассылок среди поддержавших нашу книгу на краудфандинговой площадке. Это более 500 человек. Также мы собрали контакты наших друзей и знакомых и попросили проголосовать, получив еще 200 голосов. Более 30 тыс. подписчиков суммарно в наших социальных сетях и аккаунтах проекта «От семейной истории – к укреплению исторической памяти народа» увидели посты с призывами проголосовать. Нас поддержало профессиональное генеалогическое сообщество по всей России в Instagram и Facebook – люди отмечали нас в сториз и давали ссылку на портал DOBRO.RU. А еще в сториз о нашем проекте рассказали блогеры с охватами от 25 тыс. человек».

    В Липецкой области финалистов поддерживали в соцсетях. Ежедневно рассказывали о конкретных проектах и делали прямые эфиры с их авторами, где каждый мог задать вопрос о проекте и даже включиться в него. В Хабаровском крае взаимодействие с участниками также велось через соцсети. В ход шли хештеги, отметки, прямые эфиры и другие активности. Фонд развития моногородов организовал цикл постов с рассказами о 16 самых интересных волонтерских проектах из моногородов с призывом отдать за них голос.

    Финальный подсчет голосов будет проведен до 3 декабря, а 4 и 5 декабря состоится онлайн-марафон, приуроченный к Международному дню добровольца, в рамках которого будут названы имена победителей конкурса «Доброволец России».

    Трансляция марафона и Церемонии награждения  будет проходить на портале Dobro.Ru.

    В 2020 году конкурс «Доброволец России» проходит в десятый раз. В юбилейный год на конкурс было подано 53219 инициативы. Это почти в два раза (52%) больше, чем годом ранее. Конкурс «Доброволец России» реализуется в рамках федеральных проектов «Социальная активность» и «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образования».


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