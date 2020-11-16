Эксперт объяснил решение Трампа вывести несколько подразделений Пентагона из Сирии

Трамп понимает, что шансы на второе президентство у него призрачные и хочет доделать все, что не успел за четыре года. В том числе пытается успеть вернуть домой войска из Сирии. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя вывод нескольких американских подразделений с территории Сирии.

«На днях Трамп очень неожиданно для всех сменил главу Пентагона – вместо Марка Эспера им стал директор Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофер Миллер. Вероятно, это сделано именно для того, чтобы министр обороны не мешал президенту США выводить войска из Сирии, ведь военные были от этих намерений не в восторге», – объяснил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Начатый в минувшие выходные вывод нескольких подразделений Пентагона из Сирии предвещает полный уход войск США из этой арабской республики, полагает эксперт. «Трамп, пока он занимает кресло президента, хочет по возможности доделать все, что когда-то пообещал, но не успел за четыре года. Другой вопрос: как в итоге отреагирует и.о. главы Пентагона – выполнит ли Миллер все, что ему прикажут из Белого дома, или затянет процесс», – размышляет Лукьянов.

В желании вывести американские войска с территории Сирии собеседник видит и элемент «борьбы переходного периода» между уходящим президентом и будущим. «Байден не разделяет позицию Трампа по на Ближнем Востоке. Он считает, что военное присутствие США там очень важно. Видимо, это часть борьбы переходного периода, – что успеет сделать Трамп до своего ухода и как консолидирует свое политическое наследие», – заключил Лукьянов.

Напомним, в воскресенье командование США перебросило колонну бронетехники из Сирии на территорию соседнего Ирака. Об этом сообщило агентство SANA. Не менее 50 танков и бронемашин пересекли пограничный пункт Эль-Валид, передает агентство. Причем, это была уже вторая группа за сутки – в субботу базу в населенном пункте Эль-Маликия также покинули несколько десятков солдат США.

В последние годы Пентагон, напротив, планомерно усиливал присутствие на сирийской территории. Как напоминает ТАСС, США создали девять баз на северо-востоке Сирии. Четыре из них находится рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре и еще пять в соседней провинции Хасеке. Не далее как в октябре в Сирию были направлены дополнительно 500 американских солдат. Официальной их целью называли помощь курдам в борьбе с уцелевшими боевиками ИГИЛ.

В субботу и.о. главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что все военные конфликты с участием американцев должны закончиться. «Завершение войн требует компромисса и партнерства. Мы ответили на вызов, мы приложили все усилия. Теперь пора домой», – цитировало Миллера РИА «Новости».

В четверг издание Axios, ссылаясь на источники, сообщило, что президент Трамп намерен ускорить возвращение домой военных США. Они объясняют это тем, что старшим советником Миллера стал отставной полковник Дуглас Макгрегор – сторонник возвращения на родину американских солдат из Афганистана и Сирии.

Ранее Трамп заявлял, что войска США, которые находятся в Афганистане, «должны быть дома к Рождеству» (25 декабря).