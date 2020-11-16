Предложен механизм ускоренной блокировки мошеннических операций

Российские банки предложили напрямую обмениваться данными о подозрительных операциях, что позволит ускорить механизм блокировки мошеннических операций.

Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) на имя директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова, передает РИА «Новости».

В настоящее время финансовые организации через автоматизированную систему обработки инцидентов Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки (АСОИ ФинЦЕРТ) сообщают Банку России обо всех операциях, которые имеют признаки совершения без согласия клиентов. Благодаря этой системе банки получают реквизиты предполагаемых мошенников, которые формирует ЦБ РФ, и в случае отправки на них переводов, обязаны приостановить эти операции, связаться с клиентом и запросить у него подтверждение.

«Согласно действующим правилам участники обмена не могут напрямую общаться между собой, а вынуждены делать это опосредованно, отправляя сообщения оператору ФинЦЕРТ, который в свою очередь пересылает его конечному получателю. Обратная связь осуществляется аналогичным образом. Коммуникация через такого посредника значительно увеличивает время межбанковского взаимодействия и снижает оперативность реагирования кредитных организаций на инциденты», – указывает АБР.

В этой связи предлагается рассмотреть «возможность улучшения функционала личного кабинета АСОИ ФинЦЕРТ для удобной работы с сообщениями и организации прямого обмена ими между кредитными организациями».

На прошлой неделе сообщалось, что телефонные мошенники, орудующие в кредитно-финансовой сфере, придумали новую схему обмана: теперь они предлагают зайти в ближайшее отделение банка, а злоумышленниками при этом выставляют реальных сотрудников учреждения.