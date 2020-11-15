Друг раскрыл обстоятельства смерти Джигарханяна

Близкий знакомый народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согоманян рассказал о состоянии актера в последние дни жизни.

По словам Согоманяна, Джигарханян попал в больницу в середине октября. Близкий знакомый народного артиста уточнил, что в последнее время актер страдал от проблем с почками, и врачи прикладывали все усилия, чтобы помочь пациенту побороть этот недуг.

«У него был такой букет заболеваний, он, бедный, сильно мучился, живого органа у него не было, и это никакое не преувеличение. И тут стали отказывать почки. С ними давно были проблемы. Еще до больницы, когда он находился дома, было так – выпивал литр воды, а всего 70 граммов на выходе. Опухал. Уже в больнице ему раз в три дня делали гемодиализ. Три последних дня почки совсем не работали, и врачи пытались запустить почки», – отметил Согоманян в беседе с «Московским комсомольцем».

Также он поделился подробностями последнего разговора с Джигарханяном за несколько дней до случившегося. По мнению Согоманяна, артист мог предчувствовать скорый уход.

«В последнее время он говорил медсестре: «Очень хочется пожить». <…> Врач мне рассказал, что в последние дни у него как будто случилось просветление. Он позвал главврача и прямо спросил: «Скажи честно, сколько мне осталось?» – рассказал Согоманян, добавив, что в субботу в 6.00 у Джигарханяна остановилось сердце.

Напомним, народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ночь на субботу на 86-м году жизни. Соболезнования родным и близким актера выразили президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян. Прощание с Джигарханяном состоится 17 ноября на Ваганьковском кладбище в Москве.