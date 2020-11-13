Штаб Трампа отозвал иск по голосам в Аризоне

Штаб действующего президента США Дональда Трампа отозвал исковое заявление из-за незасчитанных голосов в аризонском округе Марикопа.

В иске шла речь о том, что ошибочные действия избиркомов при работе с машинами для голосования на президентских выборах привели к тому, что часть голосов в пользу Трампа не засчитали, передает РИА «Новости».

«Со времени вчерашних слушаний сведение голосов по всему штату сделало ненужным судебное решение по части президентских выборщиков», – говорится в заявлении штаба.

Ранее стало известно, что кандидат от Демократической партии Джозеф Байден одержал победу на президентских выборах в США в колеблющемся штате Аризона (11 голосов выборщиков).

Между тем суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба кандидата от республиканцев Дональда Трампа о подсчете бюллетеней. Также в штате Джорджия голоса избирателей на выборах президента США пересчитают вручную.

Напомним, Байдена признали избранным президентом большинство СМИ США и многие зарубежные лидеры.

Трамп заявлял, что считает себя победителем на выборах и намерен добиваться правды в судебных инстанциях, вплоть до Верховного суда США.