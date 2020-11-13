«Поезд Победы» прибыл во Владикавказ

На железнодорожный вокзал Владикавказа прибыл «Поезд Победы» – передвижной музей с иммерсивной инсталляцией, посвященной Великой Отечественной войне.

«Поезд Победы» – масштабный исторический проект, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция позволит нашей молодежи соприкоснуться с историей и окунуться в обстановку военного времени. В нашей республике трагедия войны коснулась каждой семьи, поэтому особенно важно знать, помнить и чтить нашу историю», – приводятся слова председателя комитета РСО-Алания по делам молодежи Руслан Джусоев на сайте правительства республики Северной Осетии – Алании.

«Поезд Победы» двигается по линии фронта. Начинал он свой путь в Москве с Белорусского вокзала и прошел уже порядка шести городов. Каждый из семи вагонов посвящен отдельной теме, начиная с довоенного плацкарта и заканчивая победным трофейным вагоном. Далее поезд отправится в Крым и завершит первый этап маршрута в Москве», – подчеркнула представитель команды творческой мастерской «Невский баталист», координатор проекта «Поезд Победы» Юлия Артушникова.

В связи с эпидобстановкий вход посетителей организован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и мерами безопасности. Первыми с экспозицией, которая включает в себя 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов, а также реальные предметы и вещи военного периода, познакомились школьники и студенты Владикавказа и регионов республики, проявившие себя в академической и общественной жизни.

Проект реализован командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат», при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры Победы».

Ранее «Поезд Победы» прибыл в Волгоград.