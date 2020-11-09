В Волгоград прибыл «Поезд Победы»

«Поезд Победы» с выставкой, посвященной истории Великой Отечественной войны, прибыл на железнодорожный вокзал Волгограда, где с экспозициями ознакомятся волгоградские школьники, студенты, любители военной истории, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

«Поезд Победы» прибыл сегодня на железнодорожный вокзал «Волгоград I» – это единственная в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе. Первыми с экспозицией ознакомились студенты и школьники: вход посетителей организован с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований и мер безопасности», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

«Благодаря сплаву классического и современного подходов авторы создали «машину времени», которая переносит посетителей в поезд, несущийся по дорогам войны. В экспозиции, размещенной в семи вагонах, задействованы 50 видеопроекторов, 18 видео-стен и 12 интерактивных столов. Используется анимированная и трехмерная графика, видео- и фотохроника времен Великой Отечественной, а также реальные предметы и вещи военного периода», – отметили в пресс-службе администрации региона.

Представитель обладминистрации уточнил, что в организации экскурсий на передвижную выставку «от Волгоградской области оказывают помощь 30 волонтеров Победы».

В этом году в связи с требованиями Роспотребнадзора посетить экспозицию могут только организованные группы. А в 2021 году, с учетом снятия ограничительных мер, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции, уникальную экспозицию «Поезда Победы» смогут посетить в течение недели все желающие.

Проект реализован командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры Победы».