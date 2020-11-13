Рубль снизился к доллару Рубль вырос к доллару 13 ноября 2020, 10:20 Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,02%, до 77,35 руб., курс евро вырос на 0,01%, до 91,27 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС. К 10.06 курс доллара уже находился на уровне 77,45 руб. (+0,1%), евро рос до 91,43 руб. (+0,19%).

