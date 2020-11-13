Эксперт объяснил, с кем России надо договариваться о покупке Одессы

«Если бы ослик с небольшим запасом наличных прибыл из России в Одессу в 2014 году, то это стало бы самой выгодной инвестицией из возможных. Но сейчас времена изменились, потому о покупке этого актива нужно договариваться уже не в Киеве, а в Вашингтоне», – заявил газете ВЗГЛЯД одесский историк и публицист Александр Васильев, комментируя предложение телеведущего Владимира Соловьева купить Одессу у Украины.

«Я понимаю, что Одесса всегда ассоциировалась с юмором, хотя в последние годы ассоциации с городом несколько иные. В этом предложении Соловьева есть большая доля шутки, хотя исторические аналоги подобного уже были», – рассказал Александр Васильев.

Собеседник напомнил афоризм, приписываемый царю Филиппу II Македонскому: «Стены крепости, которые нельзя взять приступом, легко перешагнет осел, нагруженный золотом». «Если бы такой ослик с совсем небольшим запасом наличных прибыл из России в наш город в 2014 году, то, думаю, Одессу можно было бы спокойно купить. Это стало бы самой выгодной инвестицией из возможных. Но сейчас времена изменились, потому о покупке этого актива нужно договариваться уже не в Киеве, а в Вашингтоне», ­– отметил историк.

Васильев также напомнил про мечту одесситов о создании на территории города порто-франко – порта, пользующегося правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров. «В городе спускаются флаги Украины, украинская администрация покидает Одессу навсегда и город становится свободной экономической зоной под российским протекторатом – такой вариант поддержало бы абсолютное большинство горожан», – уверен Васильев.

Однако надежных социологических данных о настроениях одесситов нет. «Для Украины, как и для любой другой зоны конфликта, не характерно, чтобы граждане из Одессы говорили прямо: да, мы поддерживаем переход Одессы под юрисдикцию России или другого государства. Если кто и ответит на этот вопрос, то таких людей будет мало», – сказал он.

«Но если мы посмотрим на результаты местных выборов, то увидим, что полное электоральное доминирование в Одессе – за избирателями, которые считаются пророссийскими», – заметил Васильев. В качестве примера он привел двух основных кандидатов в мэры Одессы: действующего градоначальника Геннадия Труханова и кандидата от ОПЗЖ Николая Скорика, которые всегда были фаворитами пророссийских избирателей.

«Прозападные же политики в городе непопулярны. Даже при низкой явке и мощной мобилизации своих сторонников, они с трудом проходят в городской совет. Все это хорошо показывает реальные настроения в Одессе», – заключил Васильев.

Ранее сообщалось, что журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя предложение члена СФ Сергея Цекова украинским властям отказаться от южных областей в пользу России в случае сноса памятника Екатерине II в Одессе, заявил газете ВЗГЛЯД, что российские олигархи могли бы скинуться на покупку Одессы.

Депутат Госдумы Константин Затулин сказал, что поддерживает идею покупки Одессы, однако не верит в то, что это возможно.

Напомним, в декабре 2017 года более 80% жителей Одессы выступили против сноса памятника основателям города – Екатерине II и ее сподвижникам.

Памятник Екатерине II и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в Одессе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали и восстановили только в 2007-м. Восстановление памятника вызвало политический конфликт: ряд общественных организаций и президент Украины Виктор Ющенко выступали против установки памятника, аргументируя свою позицию неуместностью монумента императрице, распустившей Запорожскую Сечь.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, во что обойдется России покупка Одессы.

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