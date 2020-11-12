Освобождение Калви из-под домашнего ареста назвали позитивным шагом

Освобождение бизнесмена Майкла Калви из-под домашнего ареста стало позитивным шагом к разрешению спора, негативно повлиявшего на деловые отношения стран, сообщил посол США в Москве Джон Салливан.

«Освобождение Майкла Калви и его коллег из-под домашнего ареста стало позитивным шагом на пути к разрешению коммерческого спора, негативно повлиявшего на деловые отношения США и России», – передает ТАСС его слова.

В четверг Верховный суд России освободил фигурантов дела основателя Калви, в том числе и его самого.

По делу сохраняется арест на имущество фигурантов дела стоимостью более 2,5 млрд рублей. Дело передано для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы.

Напомним, в феврале прошлого года миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов подал заявление о возбуждении дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Позднее подозреваемым по делу Baring Vostok переквалифицировали обвинение с «мошенничества» на равнозначную по своей тяжести «особо крупную растрату».