В Госдуме оценили требование ЕС предоставить доступ к данным пользователей в соцсетях

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12 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 15:47  |  vz.ru
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Новый президент США угрожает доллару девальвацией

Доллару грозит падение из-за Байдена Omar De Oliveira/Keystone Press Agency
/Global Look Press
На Западе пророчат падение доллару, как мировой валюте, при президентстве Джо Байдена. Уход Дональда Трампа обещает снизить накал торговых войн и геополитические риски. Политика нового президента в целом будет более предсказуемой, именно поэтому эксперты могут оценить, какие действия Байдена ослабят доллар. Россия же может оказаться в числе выигравших. Подробности...
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Во что обойдется России покупка Одессы

Памятник Екатерине Великой сперва сломали большевики, а теперь требуют снести националисты Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Тележурналист Владимир Соловьев выступил с призывом к богатым россиянам – скинуться и выкупить Одессу у Киева. Хотя идея на первый взгляд кажется фантастичной, прецеденты в русской истории уже были: 330 лет назад Москва выкупила город Киев у поляков. Сколько Украина может попросить за жемчужину у моря и нужно ли России платить эти деньги? Подробности...
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Ядерные силы России лишат украинского интеллекта

В алгоритме ядерного ответа по-прежнему решающую роль играет человеческий фактор Илья Питалев/РИА Новости
Владимир Путин заявил, что Россия завершает создание центра управления ядерными силами, который практически абсолютно защищен от атомных ударов и оснащен самым передовым оборудованием и средствами связи. Москва в последние годы уже серьезно модернизировала свою ядерную триаду. Теперь пришло время обновить и систему ее управления, которая досталась России от СССР и была разработана на территории Украины. Подробности...
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Кто из турецких генералов руководил атакой на Карабах

Гексель Кахья (слева) и Бахтияр Эрсай – творцы победы Азербайджана над Карабахом eskisehir.meb.gov.tr
Аналитики подводят итоги важнейшего военного конфликта последнего времени – победы Азербайджана над Нагорным Карабахом. Особенно внимательно изучается роль турецких военных, в том числе с точки зрения управления беспилотниками. Кто из турецкого генералитета стоял за успешным наступлением азербайджанской армии и чем недовольны военные в Баку – в расследовании газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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С Америкой надо жить по главной заповеди зэков

Максим Соколов, публицист
Чем больше Сияющий город грозит и санкционирует, тем меньше санкций у него остается в запасе, о чем уже и в Вашингтоне говорят открытым текстом. Есть, конечно, приемы на грани горячей войны (или за гранью), но война – это область неизвестности, и кто знает, чем дело кончится? Подробности...
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Игры в демократию закончились

Владимир Можегов, публицист
Ну что ж, государственный переворот в США, целью которого было свержение Дональда Трампа путем тотальной фальсификации выборов, кажется почти завершен. Первым понятным результатом его стала полная дискредитация национальной выборной системы и самой демократии как принципа. Подробности...
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Почему Россию не удалось унизить в Закавказье

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
По итогам карабахской войны, совершенно ненужной нам, но на 90% запрограммированной распадом СССР (и лишь на 10% спровоцированной Турцией), Россия укрепила свои позиции в Закавказье – ни Запад в целом, ни Турция никуда нас не выдавили. Подробности...
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Украинцев поразил пессимизм

Вторая карабахская война: итоги

Как сфальсифицировать выборы в США

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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    В Госдуме оценили требование ЕС предоставить доступ к данным пользователей в соцсетях

    12 ноября 2020, 14:45

    Текст: Ирина Яровая

    «Ведущие страны мира идут по пути России, которую сами ранее критиковали за предпринимаемые действия», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя требование Евросоюза предоставлять правоохранительным органам доступ к зашифрованным данным пользователей соцсетей.

    «Сегодня мы наблюдаем рост числа террористических и экстремистских угроз. Это вынуждает страны мира искать решения для обеспечения безопасности собственных граждан. Очевидно, что мессенджеры активнее всего используются экстремистами, поэтому я считаю такой подход абсолютно правильным и адекватным. Необходимо вовремя пресекать и раскрывать преступления, необходим доступ к зашифрованным данным», – сказал депутат Госдумы Антон Горелкин.

    Собеседник отметил, что, к сожалению, «западные техногиганты далеко не всегда готовы сотрудничать с государством». «В таких условиях Великобритания, Германия, Турция, Индия разрабатывают законопроекты о легальном доступе правоохранительных органов к зашифрованным данным», – пояснил парламентарий.

    Горелкин подчеркнул: «таким образом многие ведущие страны мира идут по пути России, которую сами ранее и критиковали за предпринимаемые действия». «В 2016 году у нас был принят так называемый «Закон Яровой», которым было установлено требование о передаче ключей шифрования правоохранительным органам, а в прошлом году сумма штрафов за отказ выполнить это требование увеличилась до 6 млн», – напомнил он.

    «У нас этот законопроект появился еще 4 года назад во многом благодаря тому, что мы раньше других стран столкнулись с террористическими угрозами и вынуждены были адекватно реагировать на них», – объяснил депутат.

    Горелкин добавил, что меры, позволяющие правоохранительным органам получать сведения из переписки преступников, уже доказали свою эффективность. Например, в декабре 2019 года в Санкт-Петербурге удалось предотвратить крупный теракт, планировавшийся на новогодние праздники.

    Собеседник признал, что в этом вопросе существует проблема отделения правоохранительных мер от вмешательства в частную жизнь пользователей. «Но чтобы не было злоупотреблений, действия правоохранителей должны быть четко регламентированы. Пока мы видим положительный результат работы, а кейсов нарушений нет. Но если они будут – эти люди должны быть наказаны в рамках законодательства Российской Федерации», – заключил он.

    Напомним, после теракта в Вене Евросоюз разослал ИТ-компаниям резолюцию, согласно которой для предотвращения преступлений компетентным органам должен предоставляться доступ к зашифрованным данным пользователей в соцсетях и мессенджерах.

    При этом Евросоюз «полностью поддерживает разработку, внедрение и использование устойчивого шифрования», но в то же время требует, чтобы криптография не мешала компетентным органам исполнять свою работу офлайн или онлайн, говорится в резолюции.

    В России обязанность организаторов распространения информации предоставлять «в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений» ввел закон, подписанный президентом РФ в июле 2016 года.

    Между тем в октябре немецкое правительство одобрило законопроект о доступе спецслужб к зашифрованной переписке пользователей мессенджеров.

    В то же время в США требования открывать переписку по решению суда обсуждаются с 2015 года, когда Apple отказалась помочь ФБР с расшифровкой данных с телефона убийцы из Сан-Бернардино, утверждая, что расшифровать данные в iPhone невозможно. Позже Минюст США заявил, что справился с задачей самостоятельно. В июле 2020 в Конгресс США поступил законопроект «О правомерном доступе к зашифрованным данным».

    В Великобритании IT-компании, использующие сквозное шифрование, обвиняют в пособничестве растлителям малолетних, наркоторговцам и террористам. Страны–участницы разведывательного объединения «Пять глаз» (в нее входят Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Австралия и США) требуют внедрить бэкдор в шифрование таких приложений, как WhatsApp, Facebook, Instagram и других. Индия и Япония, также сотрудничающие с альянсом, поддерживают инициативу.

    В декабре 2019 парламент Австралии принял закон, предписывающий технологическим компаниям предоставлять полиции доступ к зашифрованным данным пользователей IT-сервисов в случае, если эта информация нужна для борьбы с преступниками.


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