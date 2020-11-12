В Госдуме оценили требование ЕС предоставить доступ к данным пользователей в соцсетях

«Ведущие страны мира идут по пути России, которую сами ранее критиковали за предпринимаемые действия», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя требование Евросоюза предоставлять правоохранительным органам доступ к зашифрованным данным пользователей соцсетей.

«Сегодня мы наблюдаем рост числа террористических и экстремистских угроз. Это вынуждает страны мира искать решения для обеспечения безопасности собственных граждан. Очевидно, что мессенджеры активнее всего используются экстремистами, поэтому я считаю такой подход абсолютно правильным и адекватным. Необходимо вовремя пресекать и раскрывать преступления, необходим доступ к зашифрованным данным», – сказал депутат Госдумы Антон Горелкин.

Собеседник отметил, что, к сожалению, «западные техногиганты далеко не всегда готовы сотрудничать с государством». «В таких условиях Великобритания, Германия, Турция, Индия разрабатывают законопроекты о легальном доступе правоохранительных органов к зашифрованным данным», – пояснил парламентарий.

Горелкин подчеркнул: «таким образом многие ведущие страны мира идут по пути России, которую сами ранее и критиковали за предпринимаемые действия». «В 2016 году у нас был принят так называемый «Закон Яровой», которым было установлено требование о передаче ключей шифрования правоохранительным органам, а в прошлом году сумма штрафов за отказ выполнить это требование увеличилась до 6 млн», – напомнил он.

«У нас этот законопроект появился еще 4 года назад во многом благодаря тому, что мы раньше других стран столкнулись с террористическими угрозами и вынуждены были адекватно реагировать на них», – объяснил депутат.

Горелкин добавил, что меры, позволяющие правоохранительным органам получать сведения из переписки преступников, уже доказали свою эффективность. Например, в декабре 2019 года в Санкт-Петербурге удалось предотвратить крупный теракт, планировавшийся на новогодние праздники.

Собеседник признал, что в этом вопросе существует проблема отделения правоохранительных мер от вмешательства в частную жизнь пользователей. «Но чтобы не было злоупотреблений, действия правоохранителей должны быть четко регламентированы. Пока мы видим положительный результат работы, а кейсов нарушений нет. Но если они будут – эти люди должны быть наказаны в рамках законодательства Российской Федерации», – заключил он.

Напомним, после теракта в Вене Евросоюз разослал ИТ-компаниям резолюцию, согласно которой для предотвращения преступлений компетентным органам должен предоставляться доступ к зашифрованным данным пользователей в соцсетях и мессенджерах.

При этом Евросоюз «полностью поддерживает разработку, внедрение и использование устойчивого шифрования», но в то же время требует, чтобы криптография не мешала компетентным органам исполнять свою работу офлайн или онлайн, говорится в резолюции.

В России обязанность организаторов распространения информации предоставлять «в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений» ввел закон, подписанный президентом РФ в июле 2016 года.

Между тем в октябре немецкое правительство одобрило законопроект о доступе спецслужб к зашифрованной переписке пользователей мессенджеров.

В то же время в США требования открывать переписку по решению суда обсуждаются с 2015 года, когда Apple отказалась помочь ФБР с расшифровкой данных с телефона убийцы из Сан-Бернардино, утверждая, что расшифровать данные в iPhone невозможно. Позже Минюст США заявил, что справился с задачей самостоятельно. В июле 2020 в Конгресс США поступил законопроект «О правомерном доступе к зашифрованным данным».

В Великобритании IT-компании, использующие сквозное шифрование, обвиняют в пособничестве растлителям малолетних, наркоторговцам и террористам. Страны–участницы разведывательного объединения «Пять глаз» (в нее входят Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Австралия и США) требуют внедрить бэкдор в шифрование таких приложений, как WhatsApp, Facebook, Instagram и других. Индия и Япония, также сотрудничающие с альянсом, поддерживают инициативу.

В декабре 2019 парламент Австралии принял закон, предписывающий технологическим компаниям предоставлять полиции доступ к зашифрованным данным пользователей IT-сервисов в случае, если эта информация нужна для борьбы с преступниками.