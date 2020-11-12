В Армению вылетели еще два самолета с российскими миротворцами

Еще два самолета Ил-76 с российскими миротворцами и военной техникой на борту отправились в Армению, сообщили в Минобороны России.

«Очередные два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный в Армению. На борту воздушных судов бронетранспортеры, материальные средства и личный состав миротворческого подразделения», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что для выполнения задач в Карабах перебрасываются подразделения 15-й миротворческой бригады Центрального военного округа России.

«С 10 ноября самолеты Ил-76 и Ан-124 доставили в Армению более 750 военнослужащих, а также более 110 единиц техники – бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения», – уточнили в ведомстве.

Напомним, лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Война в регионе официально остановлена, а Россия превращается в гаранта безопасности региона и вводит туда миротворческие войска.

Глава минобороны Армении Давид Тоноян выразил России благодарность за миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. Он сообщал, что российские миротворческие силы очень быстро размещаются в Карабахе. После того, как стало известно о мирном соглашении на условиях Азербайджана, в столице Армении начались погромы правительственных зданий.

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