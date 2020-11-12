Российские вертолеты прибыли на аэродромы в Карабахе

Взгляд
12 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 11:17  |  vz.ru
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Газпром указал полякам на их жадность

Газпром впервые потребовал повысить цены на газ в Европе Егор Алеев/ТАСС
В ответ на требование Польши снизить цену на газ Газпром впервые намерен ее увеличить. До сих пор поляки неустанно вели ценовую войну с российской компанией и, как правило, добивались скидок. Однако на этот раз позиция Польши выглядит намного слабее. Какие аргументы есть у Газпрома против необоснованных требований поляков? Подробности...
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Во что обойдется России покупка Одессы

Памятник Екатерине Великой сперва сломали большевики, а теперь требуют снести националисты Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Тележурналист Владимир Соловьев выступил с призывом к богатым россиянам – скинуться и выкупить Одессу у Киева. Хотя идея на первый взгляд кажется фантастичной, прецеденты в русской истории уже были: 330 лет назад Москва выкупила город Киев у поляков. Сколько Украина может попросить за жемчужину у моря и нужно ли России платить эти деньги? Подробности...
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Пандемия коронавируса срывает новогодние праздники

Ситуация с COVID-19 в стране заставила задуматься об изменении продолжительности новогодних праздников в 2021 году Геодакян Артем/ТАСС
Бурные новогодние гуляния, которыми в последние годы славилась столица России, отменены. Виной всему борьба с пандемией коронавируса. А кроме того, многие поставили под вопрос судьбу и длительность одного из важнейших символов российского Нового года – длительных выходных. Что предлагается на этот счет и как эти предложения оценивают специалисты? Подробности...
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Кто из турецких генералов руководил атакой на Карабах

Гексель Кахья (слева) и Бахтияр Эрсай – творцы победы Азербайджана над Карабахом eskisehir.meb.gov.tr
Аналитики подводят итоги важнейшего военного конфликта последнего времени – победы Азербайджана над Нагорным Карабахом. Особенно внимательно изучается роль турецких военных, в том числе с точки зрения управления беспилотниками. Кто из турецкого генералитета стоял за успешным наступлением азербайджанской армии и чем недовольны военные в Баку – в расследовании газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Игры в демократию закончились

Владимир Можегов, публицист
Ну что ж, государственный переворот в США, целью которого было свержение Дональда Трампа путем тотальной фальсификации выборов, кажется почти завершен. Первым понятным результатом его стала полная дискредитация национальной выборной системы и самой демократии как принципа. Подробности...
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Почему Россию не удалось унизить в Закавказье

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
По итогам карабахской войны, совершенно ненужной нам, но на 90% запрограммированной распадом СССР (и лишь на 10% спровоцированной Турцией), Россия укрепила свои позиции в Закавказье – ни Запад в целом, ни Турция никуда нас не выдавили. Подробности...
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Азербайджан ослабил железную хватку Эрдогана

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За какие-то сутки стремительных изменений регион оказался в новой реальности, в которой ему теперь предстоит жить. И главными действующими лицами, и драйверами запущенных процессов оказались Россия и Азербайджан. Подробности...
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Украинцев поразил пессимизм

Вторая карабахская война: итоги

Как сфальсифицировать выборы в США

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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Российские вертолеты прибыли на аэродромы в Карабахе

    12 ноября 2020, 11:03

    Текст: Евгения Шестак

    Российские боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24 в рамках миротворческой операции прибыли в аэродромы базирования в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны России.

    «Вертолеты Ми-8 и Ми-24, доставленные самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 для участия в миротворческой операции, перелетели на аэродромы базирования», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что вертолеты подготовлены инженерно-техническим составом к эксплуатации.

    «Экипажи армейской авиации выполнили тренировочные полеты на вертолетах и убыли на аэродромы базирования для выполнения задач в интересах миротворческого контингента», – сообщили в Минобороны.

    Напомним, лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Война в регионе официально остановлена, а Россия превращается в гаранта безопасности региона и вводит туда миротворческие войска. 

    Во вторник глава минобороны Армении Давид Тоноян выразил России благодарность за миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. Тоноян сообщал, что российские миротворческие силы очень быстро размещаются в Карабахе.

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