Минобороны собралось развернуть мобильный госпиталь в Хакасии

Минобороны развернет мобильный госпиталь на 100 койко-мест в Хакасии для оказания помощи в борьбе с COVID-19, сообщили в российском военном ведомстве.

«В связи с обращением жителей Республики Хакасия решением президента РФ медицинский отряд специального назначения Минобороны России будет направлен в регион для развертывания военного мобильного госпиталя на 100 койко-мест, предназначенного для оказания медицинской помощи гражданскому населению республики», – передает РИА «Новости».

Добавляется, что от ЦВО для помощи пациентам с коронавирусом в Хакасии задействуют до 200 военнослужащих, среди которых врачи и младшие медицинские специалисты.

«В полевом госпитале в кратчайшие сроки будут развернуты отделения анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория для ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции», – добавляется в сообщении.

По информации регионального правительства, всего с начала пандемии в Хакасии зарегистрированы 8 тыс.704 случая заражения COVID-19.

Напомним, в среду вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее критичная ситуация с коечным фондом в больницах сложилась в 17 регионах России – более 95% коек заняты в Хакасии, Чувашии, Ивановский области, Еврейской автономной области.