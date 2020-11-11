Названа категория россиян с самой высокой заболеваемостью COVID-19

Наименьший показатель заболеваемости коронавирусом в России у детей, при этом самое серьезное распространение заболевания отмечается в группе от 50 до 64 лет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В возрастной категории 65 лет и старше выявлено 18% от общего числа заболевших. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в данной категории (65 и старше) превышен в 36 регионах страны. Это практически те же регионы, в которых наблюдается превышение на 100 тыс. над среднероссийским уровнем. Наименьший показатель заболеваемости у нас определяется в категории детского населения, он в разы ниже, чем показатель в среднем по России. Ну и самое серьезное распространение у нас в возрастной группе от 50 до 64 лет», – передает РИА «Новости» ее слова.

Также вице-премьер добавила, что ситуация с коронавирусом в России пока продолжает осложняться. «Как мы и прогнозировали, и информировали руководство страны, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции осложнилась», – сказала она.

Голикова уточнила, что наиболее критичная ситуация с коечным фондом сложилась в 17 регионах России – более 95% коек заняты в Хакасии, Чувашии, Ивановский области, Еврейской автономной области. По ее словам, на данный момент развернуто более 253,4 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19. «Из них более 138 тыс. коек оснащены подачей кислорода и более 30 тыс. коек оснащены ИВЛ», – сообщила вице-премьер.

Кроме того, Голикова подчеркнула, что в ряде регионов выявляемость COVID-19 выше из-за большого числа тестирований, это, в частности, Москва и Магаданская область. «С 1 сентября по сегодняшний день был выявлен 41% от всего количества случаев, которые с момента начала пандемии зарегистрированы в России. Но следует иметь в виду, что эта пропорция с нагрузкой на последние два с половиной месяца сложилась в связи с тем, что мы кратно, почти в пять раз, увеличили тестирование населения на выявление новой коронавирусной инфекции. Сейчас минимальный среднесуточный порог тестирования установлен на уровне 150 на 100 тыс. населения», – заметила она.

По ее мнению, в значительном количестве регионов этот показатель существенно выше, соответственно, выше и «выявляемость и выше количество выявленных новых случаев на 100 тыс. населения, это и город Москва, и Магаданская область, и ряд других регионов».

Тем не менее, она добавила, что «есть еще регионы, где есть потенциал для наращивания тестирования, что чрезвычайно важно для проведения, в первую очередь, профилактических мероприятий и, естественно, связанного с этим раннего выявления и назначения лечения».

«Поэтому на недавнем заседании оперативного штаба Роспотребнадзору поручено выработать согласованные решения по повышению охвата тестирования дополнительно, в том числе, с применением там, где это возможно, экспресс-методов», – заявила Голикова.

Она уточнила, что речь идет о тех регионах, где расстояния между лабораториями и центром для забора материала достаточно большие. «Например, Республика Якутия и похожие регионы», – заключила вице-премьер.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что к нему обращаются с просьбами отправить в регионы комиссии для изучения жалоб, связанных с работой медиков по борьбе с коронавирусом. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться этим.

В Кремле сообщили, что комиссии, которые Владимир Путин поручил отправить в регионы для оценки ситуации с коронавирусом, помогут выявить проблемы во взаимодействии местных чиновников с жителями. При этом в Кремле не видят повода не доверять официальным данным из регионов по борьбе с коронавирусом.