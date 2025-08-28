Патрушев: Путин высоко оценил объекты и технологии «Корабелки»

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин, как сообщил помощник главы государства Николай Патрушев, дал высокую оценку работе новых объектов Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ), передает ТАСС.

Среди построенных за последние три года объектов – научно-производственный корпус, медико-профилактический центр с модулем лучевой диагностики, центр единоборств и два студенческих общежития. По словам Патрушева, с рядом из этих объектов президент ознакомился в 2025 году.

Патрушев отметил, что в структуре СПбГМТУ создается объединенный инновационный научно-технический центр «Невская дельта», а сам университет становится крупным научно-технологическим центром и системообразующим вузом для судостроения.

«Разработанные университетом инновационные технологии успешно применяются не только в судостроении, но и в ряде смежных отраслей промышленности, а образовательные методики внедряются в других технических вузах», – заявил Патрушев. В «Корабелке» практикуются сетевые программы бакалавриата и магистратуры по судостроительным специальностям с участием крупных промышленных предприятий.

Патрушев добавил, что коллективу университета объявлена благодарность президента России за вклад в подготовку кадров для судостроительной отрасли и обеспечение обороны страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Петербургский государственный морской технический университет 27 июля. Его визит был приурочен ко Дню Военно-морского флота. Президент также ознакомился с работой молодежного конструкторского бюро, научно-производственного корпуса и Центра единоборств.