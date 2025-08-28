  • Новость часаКремль опроверг заключение соглашения с Киевом о «воздушном перемирии»
    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору
    ВС России потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины новым оружием
    Экономист объяснил иск Венгрии против Совета ЕС из-за российских активов
    Умер бывший глава подразделения «Альфа» генерал-майор Канакин
    Стало известно об уничтожении большого числа военных ВСУ ударами в Киевской области
    Путин заявил о смещении центра мировой торговли в Азию
    Венгрия ввела санкции против офицера ВСУ из-за атаки на «Дружбу»
    Politico: Французы готовятся к масштабным забастовкам и акциям протеста
    Армия Израиля высадила десант под Дамаском
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    28 августа 2025, 14:22 • Новости дня

    В ЕК назвали нефтепровод «Дружба» важным объектом для энергобезопасности ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия считает нефтепровод «Дружба» важным объектом для энергобезопасности Европейского союза, однако ороганизация отказалась прямо призвать Украину воздержаться от атак на его инфраструктуру.

    Представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова заявила: «Еврокомиссия находится в контакте с украинской стороной и призывает все стороны конфликта обеспечить безопасность объектов критической инфраструктуры», передает ТАСС.

    Она также подчеркнула, что нефтепровод «Дружба» остается значимым для энергосистемы Евросоюза.

    При этом, по оценкам Еврокомиссии, удары по трубопроводу не оказали влияния на энергобезопасность ЕС.

    Ранее власти Венгрии приняли решение ограничить въезд в Шенгенскую зону для офицера ВСУ, связанного с атакой на нефтепровод «Дружба». Венгрия рассматривала варианты ответа на удар по нефтепроводу «Дружба» со стороны Киева.

    Будапешт потребовал от Еврокомиссии и Киева исполнения обязательств по обеспечению безопасных поставок нефти по «Дружбе».

    27 августа 2025, 10:25 • Новости дня
    Захарова обвинила Запад в оплате «индульгенции» для Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба», заявив, что западные страны предоставили Владимиру Зеленскому своеобразную «индульгенцию» на свои же деньги.

    Западные страны предоставили Владимиру Зеленскому своего рода индульгенцию, причем оплатили ее из собственных средств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба», передает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что западные страны, по ее словам, не борются с причинами преступлений, а легализуют их, надеясь таким образом уменьшить количество подобных случаев.

    «Зеленскому выписали вот такую индульгенцию. Только пошли еще дальше в этой логике. Они ему выписали эту индульгенцию не на его деньги. Они эту индульгенцию еще выписали как бы даже на свои [деньги]», – сказала Захарова.

    По словам представителя МИД, за эту «индульгенцию», находящуюся вне правового поля, Зеленский якобы расплатился жизнями украинцев. Захарова считает, что обсуждать ответственность Зеленского бессмысленно, а объяснять ситуацию необходимо мировому сообществу, а также тем, кто поставляет ему оружие и финансовые средства.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз.

    Владимир Зеленский отметил, что будущее нефтепровода «Дружба» зависит от позиции Венгрии.

    Глава МИД Венгрии Петер Сияйрто считал маловероятным, что удары по нефтепроводу «Дружба» осуществлялись без согласования между Киевом и руководством Евросоюза.

    Венгрия и Словакия призвали Еврокомиссию заставить Украину прекратить удары по трубопроводу «Дружба».

    28 августа 2025, 05:22 • Новости дня
    Будапешт оспорил решение ЕС использовать активы России в пользу Украины
    Будапешт оспорил решение ЕС использовать активы России в пользу Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Венгерское правительство оспорило решение о выплате миллиардов евро в качестве помощи Украине: Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира (ЕФМ).

    Иск был подан в июле, а дело было принято к рассмотрению судебным органом ЕС в понедельник, 25 августа.

    «Правительство Венгрии возражает против решения Совета, принятого в мае 2024 года, и решения о реализации ЕФМ от февраля 2025 года, которое предусматривает направление 99,7% чистой прибыли от управления замороженными российскими активами в ЕФМ, обеспечивая постоянный источник 3-5 млрд евро в год для военной поддержки Украины», – пишет газета Magyar Nemzet.

    Хотя ЕФМ уже выплатил Киеву более 11 млрд евро, судебный процесс может затянуться на годы, и в течение этого времени выплаты могут продолжаться через другой инструмент в соответствии с оспариваемым решением.

    Однако решение суда может создать прецедент, защищая право вето.

    Напомним, Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств. Еврокомиссия не подтверждает, что будущее замороженных российских активов станет темой ближайшего онлайн-саммита лидеров ЕС, генсека НАТО и президента США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский решил пощадить детей

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    26 августа 2025, 04:25 • Новости дня
    Орбан: Украина не добьется членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз
    Орбан: Украина не добьется членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии, его слова не останутся без последствий, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя ситуацию вокруг ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба».

    «Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу «Дружба», потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз», – приводит слова Орбана ТАСС.

    Орбан считает, что действия Киева доказывают правильность позиции Венгрии. Глава правительства Венгрии подчеркнул, что Киев не сможет добиться членства в Евросоюзе «с помощью шантажа, взрывов и угроз». Орбан также отметил, что «слова Зеленского не останутся без последствий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Венгрией и Украиной длится уже несколько лет. Обострение противостояния связано с ударами ВСУ по нефтепроводу «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию. Руководство Венгрии считает атаки угрозой энергетической безопасности страны и нарушением суверенных прав.

    Зеленский, отвечая на вопрос о том, повлияли ли удары по нефтепроводу на позицию Орбана по вступлению Украины в Евросоюз, заявил: «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии».

    26 августа 2025, 08:49 • Новости дня
    Чехия потребовала ограничить передвижение российских дипломатов

    МИД Чехии предложил запретить российским дипломатам передвижение в Шенгенской зоне

    Чехия потребовала ограничить передвижение российских дипломатов
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возможные ограничения для российских дипломатов могут стать частью 19-го пакета санкций Евросоюза, инициатива обсуждается на уровне министров, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

    По его словам, Евросоюз может включить в 19-й пакет санкций против России запрет на свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны, передает ТАСС.

    Липавский заявил, что продолжит настаивать на этом ограничении. По его словам, «это ненужное преимущество» для российских представителей.

    Politico пишет, что ограничения на покупку российских энергоресурсов в новый пакет, скорее всего, не войдут. Журналисты отмечают: внимание Евросоюза сосредоточено на так называемом «теневом флоте» и компаниях, которые, по оценке Запада, помогают России обходить действующие ограничения.

    Эксперты считают, что влияние новых санкций на экспорт российской нефти будет незначительным. Аналитик компании ICIS Аджай Пармар подчеркнул, что в 19-м пакете, вероятно, не будет существенных новых ограничений против российской нефти, поскольку «возможности для дальнейших санкций невелики».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский политик заявил о фрагментации Шенгенской зоны на фоне миграционного давления. Посольство Болгарии исключило ужесточение виз для граждан России из-за ситуации в Шенгенской зоне. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал Шенгенскую зону «мертвой» из-за протестов в Евросоюзе против наплыва мигрантов.

    25 августа 2025, 17:46 • Новости дня
    Мерц предложил выдвинуть фон дер Ляйен президентом Германии в 2027 году
    Мерц предложил выдвинуть фон дер Ляйен президентом Германии в 2027 году
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внутри Христианско-демократического союза обсуждали возможность предложить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен кандидатом на пост президента Германии в 2027 году.

    О планах лидера ХДС Фридриха Мерца рассмотреть кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Германии в 2027 году сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что если фон дер Ляйен покинет пост главы Еврокомиссии ради немецкого президентства, Германия может потерять влияние в Европейском союзе, однако ХДС станет первой партией, выдвинувшей женщину-канцлера и женщину-президента.

    Также, по мнению журнала, для самой фон дер Ляйен президентство стало бы достойным завершением политической карьеры. 24 августа Мерц на дне открытых дверей в правительстве ФРГ отметил, что считает возможным избрание женщины президентом страны.

    Действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер завершит свой второй срок в марте 2027 года. В стране президент выполняет в основном представительские функции, а исполнительная власть принадлежит канцлеру и правительству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    Поддержка вотума недоверия оказалась почти вдвое выше ожиданий сторонников инициативы и вызвала резонанс в европейских столицах.

    26 августа 2025, 16:47 • Новости дня
    Эксперт: НАТО откажется защищать Венгрию от ударов ВСУ по «Дружбе»

    Военный эксперт Анпилогов: Страны НАТО спишут на «военную необходимость» удары ВСУ по «Дружбе»

    Эксперт: НАТО откажется защищать Венгрию от ударов ВСУ по «Дружбе»
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удары Украины по нефтепроводу «Дружба» блокируют поставки энергоносителей в Венгрию и Словакию – страны НАТО. С одной стороны, это может рассматриваться как casus belli. Но, с другой стороны, это не приведет к активизации пятой статьи устава Североатлантического альянса, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Будапешт приравнял атаки на нефтепровод к нападению на Венгрию.

    «В вопросе приравнивания ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Венгрию и Словакию есть достаточно сложная коллизия международного права», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Украина своими действиями блокирует поставки важнейших энергоносителей в две страны НАТО. С одной стороны, это является casus belli – легитимным поводом для начала военных действий», – указал собеседник, сославшись на исторические прецеденты. Один из них – нападение Японии на Перл-Харбор, спровоцированное нефтяным эмбарго со стороны США.

    «С другой стороны, пятая статья устава НАТО не означает немедленного вовлечения всех стран-альянса в военный конфликт – даже если причиной к ней служит агрессия против члена блока. В ней речь идет о том, что государства начинают консультации по поводу ответных действий», – продолжил эксперт. По его мнению, если позиция венгерских властей будет сформулирована с апелляцией к пятой статье, то, скорее всего, она не найдет широкой поддержки.

    «Большая часть европейских стран Североатлантического альянса выскажутся достаточно обтекаемо и осторожно. Они не станут эскалировать ситуацию. Так же поступит, вероятно, и Дональд Трамп, у которого сложились теплые отношения с Виктором Орбаном. Глава Белого дома хотя и был разозлен ударами по трубопроводу, но все же не заинтересован вступать в конфликты в Европе», – детализировал Анпилогов.

    В этой связи он напомнил об инциденте, случившемся в ноябре 2022 года. Тогда украинская ракета ПВО упала в польском Пшеводуве, в результате погибли два человека. Блок все равно возложил ответственность на Россию, поскольку действия Москвы якобы стали причиной произошедшего.

    Риторика стран-членов НАТО – в случае инициации Венгрией консультаций – останется прежней: Киев якобы в силу военных форс-мажоров не может полностью гарантировать безопасность транзита, полагает аналитик. По его мнению, этим же объясняется, почему Украина наносит удары по нефтепроводу на территории России, а не перекрывает вентиль в Бродах.

    «Украинскому руководству выгоднее списывать свои действия на некую военную необходимость и выдавать атаки по «Дружбе» за попытки нанести ущерб России. Сознательная остановка офисом Зеленского транзита дала бы Венгрии и Словакии козыри и повод обратиться в международный арбитраж», – пояснил специалист, добавив, что в этом случае Киеву грозили бы санкции.

    Похожая ситуация складывалась вокруг поставок газа в Европу через Украину. «Когда истек пятилетний контракт, киевские власти начали активнее препятствовать российскому транзиту и отказались продлевать соглашение, а после проведенной ВС России операции «Поток» ВСУ подорвали ГИС «Суджа», – напомнил спикер. По его прогнозам, похожим образом противник будет действовать и в случае с нефтепроводом «Дружба»: то есть бить по станции «Унеча», но так, чтобы не нарушить договор на транзит.

    На этом фоне осознание того, что Украина – это страна-террорист, выходит на международный уровень. «Для Запада выгодно выставлять украинское руководство максимально неуправляемой силой для того, чтобы иметь возможность продолжать оказывать влияние на Россию. Нынешний этап конфликта приближается к своему логическому завершению: ВСУ теряют возможность к организованному военному сопротивлению, а для продолжения эскалации будет выбран крен в сторону террористических действий», – считает Анпилогов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. По его мнению, заявлениями о равносильности ударов по «Дружбе» нападению Украины на Венгрию и Словакию «Зеленского с его Сибигой не пронять». «Они отлично осознают, что за ними стоит коллективный Евро-Швондер, который не даст в обиду своего «песика». И более того, сам имеет зуб на «профессора», – написал он в Telegram-канале, проведя аналогии с героями произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце».

    «Орбану бы созвать натовский домком, поставить вопрос перед ним о поведении Шарика и о наказании за то, что гадит под дверью. Но премьер Венгрии тоже понимает, что никаких шансов на домкоме у него нет», – отметил Коц. «Понятно, что не применят, но вот еще один пунктик к дезавуированию пятой статьи, которое медленно идет уже давно», – добавляет политолог Александр Носович в своем Telegram-канале.

    Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сравнил удары по нефтепроводу «Дружба» с нападением на Будапешт и Братиславу. «Эти атаки направлены против Венгрии и Словакии. Эти атаки наносят ущерб Венгрии и Словакии, они не имеют никакого отношения к России», – сказал он.

    Таким образом Киев при поддержке Брюсселя, который хранит молчание по поводу нападений на нефтепровод, пытается оказать давление на Будапешт, добавил глава МИД. По словам Сийярто, это нужно, чтобы заставить Венгрию поменять позицию на противоположную в отношении конфликта на Украине и ее вступления в Евросоюз.

    Он подчеркнул, что подобная позиция идет вразрез с интересами венгерской стороны и выгодна только Украине. Министр также заявил, что Владимир Зеленский «открыто, грубо и бесстыдно угрожал Венгрии». «Зеленский ясно дал понять, что если Венгрия не займет проукраинскую позицию, они продолжат атаковать нефтепровод «Дружба», который имеет важное значение для энергетической безопасности Венгрии», – указал Сийярто.

    Речь идет о выступлении Зеленского на пресс-конференции. Тогда журналисты его спросили, усилили ли последние атаки на трубопровод шансы Украины на снятие Будапештом вето на вступление Киева в Евросоюз. «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии», – ответил Зеленский.

    Эти слова Сийярто счел угрозами и заявил, что Будапешт «решительно отвергает» их. После этого глава МИД Украины Андрей Сибига «попросил не указывать» Киеву. «Я отвечу в стиле Венгрии. Вам не нужно говорить Зеленскому, что делать и говорить. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте поставки энергоресурсов, как и вся остальная Европа», – написал Сибига на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД спрогнозировал, что Будапешт обратит внимание США на хамство Зеленского и украинских чиновников. Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области, по которой энергоносители идут в Европу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели преследует Киев.

    На этом фоне Сийярто также вспомнил о «Северных потоках». По его мнению, диверсия на газопроводах осенью 2022 года имеет все признаки государственного терроризма. Так он прокомментировал задержание в Италии гражданина Украины, подозреваемого в причастности к взрыву газовой магистрали. «Если террористический акт осуществляется государственными средствами и при поддержке государства, то это государственный терроризм. Это похоже на государственный терроризм», – подчеркнул министр.

    27 августа 2025, 23:40 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о попытках ЕС ввести вторичные санкции против России

    Bloomberg сообщил о попытках ЕС ввести вторичные санкции против России

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейский союз рассматривает возможность введения дополнительных санкций, чтобы помешать третьим странам помогать России обходить существующие карательные меры.

    «Министры иностранных дел ЕС встретятся, чтобы обсудить возможные варианты, в том числе использование инструмента для предотвращения обхода санкций, который может запретить экспорт определенных товаров в третьи страны, способствующих обходу санкций», – передает Bloomberg.

    Министры также рассматривают вопрос о дальнейших рестрикциях в отношении российского нефтегазового и финансового секторов, а также об ограничениях на импорт и экспорт российских товаров.

    Агентство напоминает, что ЕС работает над 19-м пакетом санкций, который пока направлен против так называемых на Западе похитителей украинских детей, и этот вопрос вызвал резонанс у президента США Дональда Трампа, когда он в последний раз встречался с европейскими лидерами в Белом доме.

    Министры иностранных дел ЕС встретятся в Копенгагене позже на этой неделе и, как ожидается, обсудят ряд вариантов, сообщили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Чехии предложил запретить российским дипломатам передвигаться по Шенгенской зоне. Евросоюз обсудит новые способы использования доходов от замороженных российских активов. При этом газета Politico сообщила о творческом кризисе ЕС по санкциям против России.

    28 августа 2025, 12:16 • Новости дня
    Экономист объяснил иск Венгрии против Совета ЕС из-за российских активов

    Экономист Лизан: Венгрия иском против ЕС пытается добиться гарантий для «Дружбы»

    Экономист объяснил иск Венгрии против Совета ЕС из-за российских активов
    @ Dwight79 (CC BY-SA 3.0)

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цель инициированного Будапештом судебного разбирательства сводится к тому, чтобы заблокировать канал помощи Киеву со стороны Европы. Суд вряд ли встанет на сторону Венгрии, но, тем не менее, власти республики могут, например, «выбить» гарантии для нефтепровода «Дружба», сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Венгрия начала судиться с ЕС из-за помощи Украине с замороженных доходов России.

    «Венгрия изначально придерживалась прагматичного курса в отношениях с Россией и скептически относилась к Украине. Венгерские политики видят, что Дональд Трамп из того же лагеря, и это убеждает их в собственной правоте, а также подогревает ценностный компонент противостояния», – отметил политолог и экономист Иван Лизан.

    По его мнению, цель судебного разбирательства Будапешта сводится к тому, чтобы заблокировать канал помощи Киеву со стороны Европы. «Известно, что иск был подан в июле – то есть до атак ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Поэтому не стоит увязывать два этих события. Тем не менее, нужно помнить, что причин относиться к украинскому руководству плохо у Венгрии было достаточно и до этого», – добавил собеседник, упомянув, в частности, ущемление прав закарпатских венгров.

    Лизан допускает, что сейчас Будапешт попытается использовать иск как инструмент для достижения своих целей. «Возможно, венгерские власти постараются получить со стороны Евросоюза и Украины гарантии по нефтепроводу. Если их требования будут выполнены, то, скорее всего, иск отзовут», – рассуждает аналитик.

    Если же разбирательства продолжатся, то вряд ли суд встанет на сторону Венгрии и «подорвет все усилия Европы по борьбе против России», отметил эксперт. При этом Будапешт при таком сценарии может столкнуться с рядом последствий. Среди возможных – заморозка средств из Фонда сбалансированного развития ЕС, а также «пакости» со стороны ВСУ, считает Лизан.

    Инициированное восточноевропейской страной дело напрямую затрагивает российские интересы, «поскольку касается нашего имущества и активов, которые не только неправомерно удерживаются в ЕС, но и используются в нарушение международного права для финансирования войны», указал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. «Но Венгрия не выступает адвокатом России. У нее есть свои причины бороться с этим воровским шабашем», – подчеркнул он в своем Telegram-канале.

    Парламентарий указал: решения люксембургского суда в правовой системе ЕС имеют обязательный характер. «Неизбежно суду придется разбираться и с нарушением консенсуса, и со статусом российских активов, балансируя между правосудием и этой самой «общей внешней политикой и политикой безопасности». Никаких иллюзий не питаем, но искренне хочется пожелать Венгрии победы в отстаивании права, которое столь последовательно попирает Евросоюз, подменяя его сами знаете чем», – заключил Косачев.

    Напомним, Венгрия подала иск против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира (EPF). Внимание на это обратило издание Portfolio. По информации СМИ, иск, который Будапешт направил еще в июле, на этой неделе был принят к рассмотрению судом ЕС. Он касается решения Евросовета от мая 2024 года и протокола управляющего комитета EPF от февраля 2025 года.

    Евросовет решил, что почти все поступления от налогообложения доходов с замороженных российских активов будут направлены в Европейский фонд мира, из которого затем компенсируются расходы на военную помощь Киеву. Венгрия заявляет, что это решение принято без учета ее мнения и нарушает процедуры согласования.

    «При принятии оспариваемого решения комитет EPF нарушил вышеупомянутые положения, указав в своем решении, что Венгрия, якобы не являясь «государством, делающим взносы», не могла участвовать в голосовании и, как следствие, ее голос был проигнорирован», – цитирует издание текст иска. Речь идет о трех–пяти миллиардах евро в год, EPF уже перечислил Украине 11 млрд.

    Отмечается, что решение суда может иметь прецедентное значение. Если Венгрия выиграет дело, подобная процедура не сможет повториться и аналогичные голосования в Совете ЕС должны будут рассматриваться индивидуально. Однако, если Будапешт проиграет, это приведет к тому, что вето Венгрии подобным способом будут обходить и в дальнейшем.

    26 августа 2025, 11:40 • Новости дня
    Долгов осудил Чехию за идею ограничений для российских дипломатов

    Дипломат Долгов: Чехия идет по пути разрушения международной дипломатии

    Долгов осудил Чехию за идею ограничений для российских дипломатов
    @ REUTERS/Wolfgang Rattay

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Чешская инициатива ограничить передвижение сотрудников диппредставительств России способствует разрушению международной дипломатической архитектуры. Кроме того, эта идея прямо нарушает Венскую конвенцию от 1964 года, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Прага связала рост числа диверсий в Европе с работой российских дипломатов.

    «Чешская инициатива прямо противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, вступившей в силу в 1964 году и являющейся одним из осевых документов международной дипломатии», – подчеркнул Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Намерение Праги ограничить передвижение наших дипломатов можно трактовать как желание идти по пути разрушения международной дипломатии. Кроме того, такие инициативы похожи на стремление Чехии вообще заморозить дипотношения с Россией – если не де-юре, то де-факто», – допустил собеседник. По его словам, ограничения для российских дипломатов в Шенгенской зоне могут быть реализованы в различных формах, отличных от той, на которой настаивают чешские власти.

    «В бытность моей работы в Нью-Йорке сотрудникам российского диппредставительства разрешалось свободно перемещаться в 25-мильной зоне вокруг посольства. Перед тем, как ее покинуть, мы отправляли нотификацию в управление иностранных представительств Госдепа с описанием маршрута и места назначения. Возможно, что-то подобное Европа введет для россиян», – указал он.

    «Безусловно, технически это затруднит работу наших дипломатов в Европе. Впрочем, сейчас их деятельность стараниями Брюсселя сведена к минимуму. Тем не менее, думаю, Москва уже прорабатывает возможные ответные меры на действия чехов», – продолжил спикер.

    Ранее стало известно, что Прага продвигает на уровне Евросоюза введение ограничений на передвижение сотрудников российских диппредставительств и их семей. По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, идея состоит в том, чтобы россияне получали визы и виды на жительство, позволяющие им перемещаться только в стране пребывания.

    «Мы хотим пресечь деятельность агентов российских спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием. Рост числа диверсий в Европе в последние месяцы доказывает, что инициатива отвечает интересам безопасности», – приводит слова главы чешского внешнеполитического ведомства Czech Radio (заблокировано в России). Возможные ограничения могут войти в 19-й пакет санкций ЕС.

    Ранее Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов. С 1 июня 2024 года они ограничиваются территорией консульского округа. Каждая поездка за пределы этой зоны требует согласия МИД, сообщает РИА «Новости». Вместе с тем, сообщалось, что ЕС столкнулся со сложностями при подготовке нового пакета антироссийских санкций, уделяя внимание ограниченным возможностям и сомнениям в эффективности дальнейших мер.

    25 августа 2025, 23:15 • Новости дня
    Reuters сообщило о возможных санкциях США к ЕС из-за закона о цифровых услугах

    Reuters сообщило о возможных санкциях США к ЕС из-за закона о цифровых услугах

    Tекст: Антон Антонов

    США могут ввести санкции против Евросоюза или представителей европейских стран из-за применения закона ЕС о цифровых услугах, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, американские чиновники уже провели консультации по этому вопросу на прошлой неделе, однако окончательное решение Вашингтон пока не принял. Остаются неизвестными и возможные меры, на которые могут пойти власти США, а также лица или организации, которых они могут коснуться, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали кампанию против закона Евросоюза о цифровых услугах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила компаниям TikTok, X (ранее Twitter, заблокирована в России), Apple и Meta (признана экстремистской в России) мерами за нарушение европейских правил.

    27 августа 2025, 13:48 • Новости дня
    Politico: Трамп убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз
    Politico: Трамп убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от вето, что приблизило открытие переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз уже этой осенью, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

    Решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз может быть принято в ближайшее время, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

    По данным источников издания, президент США Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в ЕС. Это позволит странам Евросоюза выйти из тупика по вопросу расширения сообщества за счет двух восточноевропейских стран.

    В материале отмечается, что решение может быть принято в течение ближайших дней или недель. Еще один европейский дипломат заявил, что в отношении Молдавии с открытием переговорного кластера лучше не спешить из-за предстоящих парламентских выборов, поскольку это может оказаться недальновидным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз. Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в Евросоюз, но Венгрия под руководством Орбана стала единственной страной ЕС, которая открыто противостоит давлению со стороны США и поддержке Украины в этом вопросе.

    26 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    ЕС решил избавиться от украинских беженцев и передать мужчин в ТЦК

    ЕС решил избавиться от украинских беженцев и передать мужчин в ТЦК

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Евросоюза демонстрируют намерение депортировать украинских мужчин призывного возраста и передавать их в территориальные центры комплектования (ТЦК).

    О намерении Евросоюза избавиться от украинских беженцев и передаче мужчин призывного возраста в территориальные центры комплектования сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС.

    Поводом для обсуждения стала недавняя депортация порядка 50 украинских граждан из Польши после массовых беспорядков на концерте в Варшаве.

    По словам источника агентства, европейские страны не желают нести бремя размещения украинских граждан и намерены возвращать мужчин на Украину для передачи в распоряжение ТЦК.

    Он подчеркнул, что Евросоюз не заинтересован в скором завершении конфликта и создает условия для возврата мужчин призывного возраста на родину.

    Собеседник заявил: «Случай с депортацией порядка 50 молодых бандеровцев из Польши наглядно показывает стремление европейских стран избавиться от бремени украинских беженцев. Помимо этого, в ЕС не намерены давать Киеву возможность завершить войну, а пушечное мясо на самой Украине заканчивается. В связи с этим Европа создаст все условия, чтобы мужчины призывного возраста вернулись на родину в лапы ТЦК».

    Он добавил, что по информации украинских СМИ, депортированных мужчин в Польше и других странах ЕС сразу после возвращения передают в ТЦК. Аналогичная практика, по его данным, наблюдается и после депортации украинцев из России через Грузию: уже после медосмотра их отправляют в территориальные центры комплектования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий отклонил законопроект о продлении льгот для украинцев и предложил ограничить выплаты на детей только для работающих. Иммиграционная служба США впервые опубликовала фотографии процесса возвращения украинских беженцев на родину после депортации. Власти Германии уменьшат выплаты украинским беженцам, прибывшим после первого апреля 2025 года, до уровня пособий для просителей убежища.

    26 августа 2025, 21:02 • Новости дня
    Западные страны предложили создать три линии обороны на Украине

    Западные страны предложили создать три линии обороны на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Запад обсуждает создание трехуровневой системы обороны на Украине, куда входит демилитаризованная зона с нейтральными миротворцами и подготовленные войска Украины.

    Западные страны рассматривают создание по меньшей мере трех «линий обороны» в рамках урегулирования конфликта на Украине, включая демилитаризованную зону с нейтральными миротворцами, передает РИА «Новости» со сылкой на Financial Times.

    По информации издания, обсуждается вариант патрулирования буферной зоны войсками из третьих стран, что должно быть согласовано Украиной и Россией.

    На встрече в Белом доме 18 августа, в которой участвовали президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и лидеры стран ЕС, обсуждали создание демилитаризованной зоны по образцу Корейского полуострова, об этом ранее сообщала газета Stampa. План предполагает, что первую линию обороны составят украинские войска, обученные и вооруженные НАТО, а европейские силы сдерживания будут размещены глубже на территории Украины в роли «третьей линии обороны».

    В МИД России заявляют, что размещение войск стран НАТО на Украине категорически неприемлемо для Москвы и может привести к резкой эскалации конфликта. Ранее в ведомстве называли подобные инициативы подстрекательством к продолжению боевых действий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отмечал необходимость учитывать вопросы российской безопасности и исключал возможность обсуждения гарантий для Украины без участия Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Военного комитета НАТО опроверг обсуждение ввода войск на Украину. Руководитель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель подчеркнула, что военное участие ФРГ на Украине, по ее мнению, спровоцирует усиление конфликта с Россией. Соединенные Штаты не рассматривают возможность отправки своих войск на Украину, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    28 августа 2025, 09:43 • Новости дня
    Дания предложила ввести санкции против криптодоходов России

    Дания предложила ввести санкции против криптодоходов России

    Tекст: Вера Басилая

    Дания предложила ввести ограничения на использование доходов России от операций с криптовалютой в рамках 19-го пакета антироссийских санкций.

    Дания на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Копенгагене, которая запланирована на 29–30 августа, планирует предложить ввести ограничения на использование доходов России от операций с криптовалютой в рамках 19-го пакета антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Кроме того, Дания выступила за введение дополнительных ограничений на доходы России от экспорта нефти и газа. При этом подробности возможных мер в отношении экспорта энергоресурсов не уточняются.

    На повестке встречи также стоит обсуждение нового инструмента, который может запретить экспорт товаров в государства, не входящие в Евросоюз, но находящиеся в зоне риска обхода санкций. Политики планируют только обсудить предложения, а принятия конкретных шагов по санкциям на встрече не ожидается.

    Глава комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер заявил: «Эта встреча задаст тон повестке в области безопасности и обороны Европы на ближайшие месяцы».

    Ранее МИД Чехии предложил запретить российским дипломатам передвижение в Шенгенской зоне.

    Евросоюз обсуждает новые варианты использования доходов от активов России.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций против России на начало сентября.

    Политолог Дмитрий Журавлев отмечал, что угрозы ужесточения санкций не влияют на позицию Москвы.

    28 августа 2025, 02:25 • Новости дня
    Венгрия зареклась способствовать ускорению членства Украины в Евросоюзе

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ускоренное вхождение Украины в Европейский союз нанесет серьезный ущерб объединению и выразил категорическое неприятие страной данной стратегии.

    «Венгрия никогда не поддержит ускоренное членство Украины в ЕС. Это ускоренное членство стало бы трагедией и для Венгрии, и для всего ЕС. Любой, кто здраво поразмыслит, установит, какое влияние окажет вступление Украины на Венгрию и ЕС: это будет смертельным ударом», – приводит РИА «Новости» слова Сийярто на организованном венгерским изданием Mandiner мероприятии.

    По словам Сийярто, после присоединения Украины к Евросоюзу стране пришлось бы отдать все средства ЕС, украинская мафия получила бы возможность свободно перемещаться по Европе, а низкокачественная украинская продукция могла бы подорвать европейское сельское хозяйство.

    «Мы не хотим находиться в одном объединении с Украиной, так как это сулит мрачное будущее», – сказал Сийярто.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз. Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать  вступление Украины в Евросоюз, но Венгрия под руководством Орбана стала единственной страной ЕС, которая открыто противостояла давлению со стороны США. Вскоре, как написала газета Politico, Трамп убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз.


