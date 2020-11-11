Московским музеям, библиотекам и кинотеатрам рекомендовали ввести QR-коды

Во избежание распространения коронавирусной инфекции департамент культуры рекомендовал музеям, библиотекам, зоопаркам, кинотеатрам и другим учреждениям культуры в Москве ввести QR-коды для регистрации сотрудников и посетителей и их информировании о возможном контакте с заболевшим.

«Рекомендуется обеспечить прохождение посетителями и работниками процедуры регистрации посещения, необходимой в том числе для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией, с использованием специального электронного сервиса на официальном сайте мэра и правительства Москвы или путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377», – говорится в приказе, опубликованном на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Такое нововведение касается организаций культуры, осуществляющих музейную, выставочную, библиотечную, культурно-досуговую деятельность, а также деятельность по кинопоказу и зоопарков.

Кроме того, в документе указано, что в период с 13 ноября до 15 января включительно театры, концертные залы и кинотеатры в Москве обязали продавать не более 25% билетов на одно мероприятие. «Руководителям театров, концертных организаций, кинотеатров, подведомственных департаменту культуры, обеспечить реализацию билетов на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно, с учетом ранее реализованных билетов, исходя из заполняемости мест проведения мероприятий не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятий», – сообщается в документе.

Кроме того, при реализации билетов в объеме более 25% от общей вместимости места проведения мероприятий, проводимых в этот период, учреждениями департамента культуры столицы принимаются меры, предусмотренные постановлением правительств РФ №442 об особенностях отмены, замены либо переноса мероприятий в условиях действующего в Москве режима повышенной готовности.

В Москве зафиксировано 481 тыс. 68 случаев коронавируса, 346 тыс. 889 вирус-положительных пациентов выздоровели, умерли 7502 человека

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