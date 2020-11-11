Посол Азербайджана: Речь о присутствии турецких солдат в Карабахе не идет

Речи о присутствии турецких миротворцев в Нагорном Карабахе не идет, Турция будет участвовать в техническом контроле за режимом прекращения огня в рамках совместного с Россией центра, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в интервью телеканалу РБК.

«Разговор не идет о введении турецких миротворцев, солдат. Разговор идет о техническом контроле за исполнением сторонами заявления», – передает его слова ТАСС.

Бюльбюль оглы подчеркнул, что сейчас нет необходимости присутствия турецкого военного контингента в Карабахе.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждений о совместных миротворческих силах России и Турции в Карабахе никогда не было, российская сторона будет взаимодействовать с турецкой через мониторинговый центр на территории Азербайджана.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Россия как гарант безопасности региона вводит миротворческие войска в Нагорный Карабах. Сообщалось, что 400 российских миротворцев уже прибыли в Армению. Позже в Карабах прибыли еще три самолета.

В МИД России подчеркнули, что деятельность Турции не относится к миротворческой операции в Карабахе, ее роль ограничивается лишь рамками центра по контролю за прекращением огня.

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