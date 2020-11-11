Китайская компания получила права на производство вакцины «Спутник V»

Китайская компания Tibet Rhodiola Pharma получила права на регистрацию, разработку, производство, импорт и коммерциализацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», говорится в сообщении компании.

Соответствующее соглашение с российской стороной в лице компании HUMAN VACCINE было подписано ее дочерней компанией TopRidge Pharma Limited. Оно предусматривает права на регистрацию, разработку, производство, импорт и коммерциализацию вакцины на территории материкового Китая, специальных административных районов Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао), а также на острове Тайвань, передает ТАСС.

Данная компания по условиям соглашения должна выплатить в рассрочку российскому партнеру 9 млн долларов за получение соответствующих лицензионных прав. В документе также говорится о передаче технологий по разработке и производству вакцины. Китайская компания намерена поручить это третьей стороне.

Ранее сообщалось, что эффективность препарата от коронавируса «Спутник V» составила 92%, согласно данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.