Uniper сохранил финансирование «Северного потока – 2»

Финансирование проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» не изменилось, несмотря на потенциальную угрозу новых санкций со стороны США, сообщил финансовый директор германского концерна Uniper Саша Биберт.

«Говоря о роли Uniper в проекте как о финансовом партнере, могу сказать, что в части финансирования крупных изменений нет, также мы не меняли и структуру проекта. В нашем понимании санкции или санкционные риски не представляются чем-то специфичным для Uniper», – цитирует ТАСС топ-менеджера.

По его мнению, санкции США против «Северного потока – 2» пока не угрожают компании. При этом компания пока изучает санкционные риски для «Северного потока – 2» и не готова дать новых пояснений по этому вопросу, заявил Биберт.

Также он отметил, что в ситуации с якобы отравлением блогера Алексея Навального «нет никакой связи и угрозы для проекта», о чем заявляли власти Евросоюза.

Напомним, глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявила, что угрозы США ввести санкции в отношении «Северного потока – 2» являются попытками вытеснить Россию с европейского рынка газа нерыночными инструментами.

Ранее европейские партнеры Газпрома по строительству газопровода «Северный поток – 2» Shell, OMV и Uniper подали апелляции на решение польского регулятора UOKiK, обвинившего Газпром и европейские компании в несогласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта.

В июне UOKiK возбудило дело против Газпрома за то, что тот отказался сотрудничать и предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Варшава требовала оштрафовать российскую компанию на 50 млн евро. В августе UOKiK оштрафовало Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн з сотрудничать в деле по «Северному потоку – 2».