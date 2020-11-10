Китай прокомментировал инцидент с участником испытаний вакцины от COVID

Инцидент с участником испытаний китайской вакцины Coronavac в Бразилии не имеет отношения к самому препарату, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ранее бразильское агентство по надзору за здоровьем Anvisa временно остановило испытания вакцины Coronavac китайской лаборатории Sinovac в связи с «серьезным инцидентом».

«Серьезными эффектами» считают смерть или потенциально смертельный эффект, инвалидность, госпитализацию, передачу инфекции через медицинское устройство или клинически значимое событие. Препарат Coronavac находится в третьей фазе клинических испытаний с участием тысяч человек. Добровольцы, которым уже сделали инъекции, продолжают находиться под наблюдением исследователей.

«Мы обратили внимание на то, что компания Sinovac Biotech уже сделала заявление. Согласно заключению исследовательского института бразильского партнера, этот инцидент не связан с вакциной», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

Он подчеркнул, что Sinovac поддерживает контакт с бразильским партнером по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что в Китае официально презентуют собственные варианты вакцин, и, судя по заявлениям из Бразилии (где идут клинические испытания китайской вакцины от компании Sinovac Biotech), ожидалось, что она будет доступна уже в декабре.

Напомним, в августе в России была зарегистрирована первая вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Президент России Владимир Путин сообщил, что в скором времен будет зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 Центра имени Чумакова Российской академии наук.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.