Дегтярев рассказал жителям Хабаровского края о мерах по борьбе с коронавирусом

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился к гражданам и рассказал о состоянии дел в краевой сфере здравоохранения в разгар пандемии коронавируса, а также поделился новостями о своей работе с крупными инвесторами.

Врио губернатора на своей странице в Instagram рассказал о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе и принимаемых краевым правительством мерах по борьбе с этим заболеванием, включая введенные недавно ограничения и запрет на проведение любых массовых мероприятий, а также обучение детей в учебных заведениях края.

«Ситуация с распространением коронавируса в Хабаровском крае сложная, но контролируемая, и она стабилизировалась. Дополнительные койки в наших больницах разворачиваются в соответствии с графиком и оснащаются по всем требованиям. С пятницы начинается выдача за счет средств федерального бюджета бесплатных лекарств тем, кто проходит лечение на дому. Мы ввели ограничительные меры, отменив все массовые мероприятия, мы закрыли все учреждения культуры, а хоккейные клубы «Амур» и «СКА-Нефтяник» пока, к сожалению, будут играть дома без зрителей. Исключения оставили только футбольному клубу «СКА-Хабаровск», на матчах которого заполняемость трибун будет составлять максимум 30% от всех возможных. Школьники по решению мэров городов и глав муниципальных районов пошли учиться в очном формате. Со стороны правительства Хабаровского края мы оставляем возможность родителям самим выбрать формат обучения их детей. Те родители, которые считают, что их дети должны учиться дистанционно, в заявительном порядке могут решить этот вопрос. В первую очередь это касается детей с хроническими заболеваниями», – рассказал Дегтярев.

Отдельно глава региона коснулся ситуации с наличием в аптеках Хабаровского края лекарств, которые используются для лечения ОРВИ, гриппа, коронавируса и пневмонии.

«Вчера я осуществил рейд по аптекам города Хабаровска, преимущественно государственной сети «Фармация», и я не обнаружил там противовирусных препаратов. Но уже сегодня снабжение аптек было налажено. Сеть «Фармация» мы будем развивать, я уже дал соответствующие поручения. Эта сеть несет в себе социальную функцию, так как она может открывать свои точки там, куда частный бизнес не придет работать в связи с низким спросом. Это, в первую очередь, касается небольших удаленных поселков нашего края. Кроме того, аптечные пункты «Фармация» мы будем открывать во всех больницах и поликлиниках Хабаровского края», – сообщил Дегтярев.

Врио губернатора Хабаровского края констатировал, что система здравоохранения региона находится в плохом состоянии, и ему вместе с профильными чиновниками сейчас приходится экстренно наводить в ней порядок. Также глава региона подчеркнул, что он видит все жалобы от граждан в соцсетях и оперативно на них реагирует в целях исправления ситуации.

Помимо этого Дегтярев поблагодарил всех медицинских работников за их титанический труд по борьбе с пандемией коронавируса, а также рассказал, что и в правительстве Хабаровского края сейчас много заболевших этой инфекцией, призвав всех жителей региона быть аккуратнее и соблюдать все необходимые меры предосторожности.

«Я всех призываю: не занимайтесь самолечением, для этого есть врачи. Да, время ожидания медиков увеличилось, многие врачи болеют. Прошу отнестись к этому с пониманием. Я благодарю весь наш медицинский персонал, всех медиков, волонтеров и студентов Дальневосточного государственного медицинского университета, которые день и ночь сегодня стоят на боевом посту и делают все возможное, чтобы как можно меньше людей болели, а все заболевшие быстрее выздоровели. Только в правительстве Хабаровского края сегодня с положительными тестами на коронавирус ушли на самоизоляцию четыре министра, все мои помощники и секретари также работают удаленно. Инфекция не щадит никого. Будьте, пожалуйста, здоровы и соблюдайте меры личной предосторожности. Средства индивидуальной защиты и социальная дистанция – это то, что нужно соблюдать каждый день каждому из нас», – сказал Дегтярев.

Ранее Дегтярев провел пресс-конференцию по итогам первых 100 дней его работы на посту руководителя региона.