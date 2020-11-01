Террористы обстреляли территорию Идлибской зоны деэскалации

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) совершили 29 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации, сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 29 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны – 28 обстрелов), из них в провинции Идлиб – 14 обстрелов, в провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Латакия – восемь обстрелов, в провинции Хама – пять обстрелов», – приводит слова контр-адмирала РИА «Новости».

По данным замруководителя российского центра, обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки не зарегистрировано, подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Авшария и Мембидж. Кроме того, силы армейской авиации провели воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Квайрес до Айн-Иса и обратно.

В ЦПВС также опровергли сообщения о столкновениях между сирийскими правительственными силами и боевиками в Идлибской зоне деэскалации, призвав командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Напомним, 28 октября Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия якобы совершила нападение на учебный лагерь оппозиции в сирийском Идлибе.