Эрдоган обвинил Россию в «нападении» на лагерь оппозиции в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия якобы совершила нападение на учебный лагерь оппозиции в сирийском Идлибе.

«Нападение России на расположенный в районе Идлиба учебный лагерь оппозиции говорит об отсутствии желания там устойчивого мира и спокойствия», – передает РИА «Новости» слова турецкого президента.

В сентябре замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич завил, что боевики планируют инсценировать обстрелы мирного населения боеприпасами с отравляющими веществами в Идлибской зоне деэскалации для провокаций против правительственных войск.

Перед этим стало известно, что Россия и Турция не договорились по ситуации в сирийском Идлибе. Турция отказалась покинуть КПП на территориях, контролируемых правительственными силами Сирии. Также Анкара отвергла предложение сократить численность своих войск, вывести из региона тяжелые вооружения и военную технику.