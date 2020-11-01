Автомобиль с пассажирами сорвался в канал в Крыму

В Северо-Крымский канал в Красноперекопском районе полуострова упал автомобиль. В ДТП погибли два человека, сообщили в крымском управлении МЧС.

«Автомобиль «Славута» съехал с дорожного полотна и опрокинулся в Северо-Крымский канал. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. К сожалению, два человека получили травмы, не совместимые с жизнью», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Инцидент произошел на дороге Воинка-Красноармейское. На место происшествия прибыли три бригады скорой помощи, пострадавшие госпитализированы с многочисленными травмами.

Ранее под Новороссийском автобус с более чем 40 пассажирами сорвался с обрыва, погибли три человека.