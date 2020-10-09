В Бейруте взорвался бак с мазутом

В жилом квартале Тарик-эль-Джедида на западе Бейрута взорвался резервуар с мазутом, после чего там вспыхнул сильный пожар, сообщили очевидцы.

На место прибыли пожарные, военные из ливанской армии и волонтеры гражданской обороны начали эвакуацию людей из расположенных рядом домов, передает ТАСС.

#Lebanon - I am told that a gas tank exploded in Tarik Jdide area/ #Beirut in a residential neighborhood next to a bakery. No casualties reported yet.



Friends reported their buildings shook when it happened.



Lebanese really need a break. pic.twitter.com/JNLlwawgRG — Luna Safwan - (@LunaSafwan) October 9, 2020

Несколько человек пострадали, им оказывают помощь медработники Ливанского общества Красного Креста.

В сентябре на территории порта Бейрута произошел сильный пожар, столб черного дыма наблюдался за три километра от морской гавани. К тушению пожара привлекали военные вертолеты. Сообщалось, что горели склады с маслом и покрышками, дым распространился на половину города.

В августе в том же порту произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2 тыс.750 тонн аммиачной селитры.