В Общественной палате Москвы гарантировали защиту персональных данных работников на удаленке

Неперсонифицированность данных при сборе сведений о работающих удаленно москвичах будет обеспечена по аналогии с электронным голосованием, сказал газете ВЗГЛЯД зампред комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалев. Он убежден, что утечка персональных данных исключена.

Замруководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов заверил, что сведения о переходе работников московских компаний на удаленный режим работы будут использоваться только для оценки пассажиропотока в столице и будут носить неперсонифицированный характер.

«Мне кажется, что такое понятие, как Big Data (большие данные), очень прочно вошло в нашу жизнь. Большие данные сейчас используют практически все: мобильные операторы, банки – все это стало некой нормой нашей жизни. И, на сегодняшний день, сбор неперсонифицированных данных с точки зрения технологий абсолютно не является проблемой», – говорит Ковалев.

Он объясняет, что в Москве, например, активно применяется технология электронного голосования, где применяется подобный метод, который и запланировано повторить с данными московских сотрудников на удаленке.

«Что касается в принципе отношения к таким мерам московских властей, например, программы «Социальный мониторинг», то мне кажется, что столица изначально пошла в противодействие ковиду не по силовому, а по цифровому пути. Условно говоря, можно было бы закрепить участкового во время режима самоизоляции для наблюдения за москвичами, но использовались современные технологии, что эффективнее», – полагает собеседник.

Зампред комиссии ОП отмечает, что в России Москва является лидером по цифровым технологиям. По его мнению, очевидно, что собираемые данные будут использованы исключительно для статистики.

«Я не сомневаюсь, что персональные данные москвичей не собираются разглашать или использовать для дополнительного контроля граждан. С точки зрения технологий обеспечить неперсонифицированность вполне возможно», – резюмировал Ковалев.

Ранее, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице, мэр города Сергей Собянин обязал всех московских работодателей с 5 по 28 октября перевести 30 % своих сотрудников на удаленный режим работы предоставить сведения о их переводе. Тем компаниям, которые не выполнят данное требование, либо подадут неполную информацию, грозит приостановка деятельности.