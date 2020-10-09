В Общественной палате Москвы гарантировали защиту персональных данных работников на удаленке

Взгляд
9 октября, пятница  |  Последнее обновление — 12:41  |  vz.ru
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Россия отнимает рынок зерна у стран Запада

США недовольны тем, что Россия кормит мир хлебом Егор Еремов/РИА «Новости»
Вашингтон вынужден признать превосходство России в сельском хозяйстве. За два десятилетия наша страна добилась впечатляющего успеха, из импортера пшеницы став экспортером, потеснив при этом США и Канаду. В этом году Россия имеет все шансы окончательно закрепить за собой звание абсолютного мирового лидера по экспорту пшеницы, существенно подвинув еще одного крупного игрока на этом рынке. Подробности...
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Германия оказалась слабым звеном новой антироссийской коалиции

В антироссийском тандеме Франция – Германия немцы оказались более слабым звеном Jacques Witt/Pool/ABACAPRESS/Reuters
Германское руководство делает взаимоисключающие заявления. Сначала в берлинском МИДе посулили России санкции «за Навального» – и тут же пообещали не прерывать диалог, заверив, что нуждаются в партнерстве с Москвой. Попытки Берлина вести столь двойственную политику понятны – ему не хочется ссор ни с США, ни с Россией. Но как в таком случае Москве надо вести себя по отношению к Германии? Подробности...
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Россия вооружилась цифровым учетом иностранцев

Единая электронная виза будет введена в России с начала 2021 года Сергей Шахиджанян/ТАСС
Впервые в своей истории Россия отказалась от архаичной системы бумажных виз, разрешив иностранцам приезжать в нашу страну по сути свободно. Жители 52 стран, включая, к примеру, Германию и Францию, могут отныне получить визу в Россию через интернет, не выходя из дома. Как визами нового образца могут воспользоваться иностранцы и как нововведение отразится на вопросах безопасности наших границ? Подробности...
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Азербайджан ради Турции стал наживать новых врагов

Ради идеи «тюркского братства» Азербайджану придется расплачиваться личной преданностью Эрдогану mod.gov.az
Между Азербайджаном и Грецией случился дипломатический конфликт – при том, что до сих пор эти страны дружили. Ранее Азербайджан поссорился с Францией, у которой еще недавно собирался покупать оружие. Словно по совпадению и Греция, и Франция уже давно находятся в ссоре с Турцией. Похоже, Азербайджан превращается в младшего партнера Эрдогана – и теперь все враги «султана» станут и врагами Алиева? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Не надо начинать курить ради защиты от ковида

Алексей Федоров, кардиохирург
Я, как кардиохирург, являюсь ярым противником курения и вижу его разрушительное влияние на сердце и сосуды, но не могу игнорировать факты: похоже, курящие заболевают значительно реже и редко болеют тяжело. Подробности...

Джон Леннон – первый планетарный пиар-проект

Владимир Можегов, публицист
В этом году у Джона Леннона целых два больших юбилея: 80 лет со дня рождения (9 октября 1940) и 40 лет со дня смерти (8 декабря 1980), когда он был застрелен в Нью-Йорке. Кто он, этот человек, родившийся в совершенной безвестности и вознесшийся на вершину успеха? Подробности...
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Белорусская оппозиция прощупывает Камчатку

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На Камчатку обычно интернет-аудитории наплевать, а тут такое волнение. Присмотрелся к тому, что пишут блогеры, СМИ и псевдо-СМИ. Это какой-то праздник непрофессионализма, но уж больно эмоционального непрофессионализма. Подробности...
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Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Новая революция в Киргизии

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?
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    В Общественной палате Москвы гарантировали защиту персональных данных работников на удаленке

       9 октября 2020, 12:40
    Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press
    Текст: Татьяна Косолапова

    Неперсонифицированность данных при сборе сведений о работающих удаленно москвичах будет обеспечена по аналогии с электронным голосованием, сказал газете ВЗГЛЯД зампред комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалев. Он убежден, что утечка персональных данных исключена.

    Замруководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов заверил, что сведения о переходе работников московских компаний на удаленный режим работы будут использоваться только для оценки пассажиропотока в столице и будут носить неперсонифицированный характер.

    «Мне кажется, что такое понятие, как Big Data (большие данные), очень прочно вошло в нашу жизнь. Большие данные сейчас используют практически все: мобильные операторы, банки – все это стало некой нормой нашей жизни. И, на сегодняшний день, сбор неперсонифицированных данных с точки зрения технологий абсолютно не является проблемой», – говорит Ковалев.

    Он объясняет, что в Москве, например, активно применяется технология электронного голосования, где применяется подобный метод, который и запланировано повторить с данными московских сотрудников на удаленке.

    «Что касается в принципе отношения к таким мерам московских властей, например, программы «Социальный мониторинг», то мне кажется, что столица изначально пошла в противодействие ковиду не по силовому, а по цифровому пути. Условно говоря, можно было бы закрепить участкового во время режима самоизоляции для наблюдения за москвичами, но использовались современные технологии, что эффективнее», – полагает собеседник.

    Зампред комиссии ОП отмечает, что в России Москва является лидером по цифровым технологиям. По его мнению, очевидно, что собираемые данные будут использованы исключительно для статистики.

    «Я не сомневаюсь, что персональные данные москвичей не собираются разглашать или использовать для дополнительного контроля граждан. С точки зрения технологий обеспечить неперсонифицированность вполне возможно», – резюмировал Ковалев.

    Ранее, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице, мэр города Сергей Собянин обязал всех московских работодателей с 5 по 28 октября перевести 30 % своих сотрудников на удаленный режим работы предоставить сведения о их переводе. Тем компаниям, которые не выполнят данное требование, либо подадут неполную информацию, грозит приостановка деятельности.


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