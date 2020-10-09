Московская биржа открылась ростом Московская биржа открылась разнонаправленно 9 октября 2020, 10:33 Текст: Алина Назарова

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в пятницу утром ускорил снижение и находился на отметке в 2831,36 пункта (-0,53%), индекс РТС перешел к росту и торговался на уровне 1158,91 пункта (+0,01%). Следует из данных Московской биржи.

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