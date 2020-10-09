Apple обвинили в монополизации рынка мобильных игр США

Американец подал судебный иск против компании Apple в связи с предполагаемой монополизацией рынка игр для смартфонов, свидетельствует исковая жалоба в базе окружного суда США по Северному округу штата Калифорния.

Претензии истца, представляющего группу единомышленников, связаны с тем, что Apple, по их утверждению, монополизирует рынок мобильных игр за счет своего сервиса Apple Arcade. С помощью него пользователи получают на основе платной подписки доступ к мобильным играм, передает ТАСС.

Истцы настаивают на том, что компания предоставляет доступ к сервису по завышенной стоимости. При этом она якобы лишает клиентов выбора, не давая им возможности пользоваться аналогичными сервисами от других компаний. В то же время, как отмечается в иске, Apple требует от создателей игр, чтобы разрабатываемые ими приложения в случае размещения в Apple Arcade были доступны исключительно на этой площадке, что также лишает пользователей разнообразия. Истцы требуют возмещения им ущерба, а также применения штрафных санкций в отношении компании.

Как отмечает Bloomberg, Apple по разным причинам удалила из своего магазина приложений App Store аналоги Apple Arcade от других компаний, в том числе Google, Microsoft и Facebook. Это было сделано после запуска сервиса Apple в прошлом году.

Напомним, в конце августа Apple удалила аккаунт разработчика игр Epic Games из магазина App Store.

Кроме того, 10 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала американскую корпорацию Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением и ограничении конкуренции на рынке приложений.

В июле мессенджер Telegram подал в Еврокомиссию антимонопольную жалобу на Apple по поводу возможных нарушений в работе App Store. Перед этим основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал Apple за накрутку цены и цензуру.

В августе 2019 года ФАС возбудила административное дело в отношении корпорации Apple, в связи с необоснованным отклонением версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids со стороны компании.