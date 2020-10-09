Российские РЛС засекли у границ 44 иностранных летательных аппарата

Российские радиолокационные станции (РЛС) за прошедшую неделю обнаружили у границ России и взяли на сопровождение 44 летательных аппарата иностранных государств, следует из данных Минобороны.

Согласно инфографике, опубликованной изданием «Красная звезда», воздушную разведку вдоль границ России вели 41 самолет-разведчик и три беспилотных летательных аппарата иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских РЛС. При этом нарушений воздушного пространства России допущено не было, передает ТАСС.

В Минобороны отметили, что два раза российские истребители из состава дежурных по ПВО сил поднимались в воздух с целью недопущения нарушения госграницы.

Напомним, в конце сентября у границ Крыма активизировались американские дроны.

Кроме того, 24 сентября российский истребитель Су-27 поднимался на перехват стратегического бомбардировщика ВВС США B-52, обнаруженного над территорией Польши.

Помимо этого, 18 сентября Су-27 перехватил над Черным морем американский противолодочный самолет Р-8А Poseidon.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД