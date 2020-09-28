У границ Крыма активизировались американские дроны

Активность полетов украинских беспилотников у границ Крыма резко снизилась, с начала 2020 года их заменили американские дроны Global Hawk, сообщил источник в силовых структурах республики.

По его словам, еще в 2019 году украинские дроны регулярно летали вдоль границ, пытаясь спровоцировать ответ ПВО России, передает РИА «Новости».

«Сейчас на границе с Крымом активность украинских БПЛА сошла на нет после активизации американских дронов в экономической морской зоне полуострова», – сказал источник.

Он добавил, что украинские БПЛА сбивались после пересечения границы.

Источник подчеркнул, что снизившаяся активность украинских дронов связана с тем, что заменившие их американцы делятся с украинскими военными частью разведданных.

Также он напомнил, что сбивать дроны и производить другие действия оборонительного характера над нейтральными водами запрещено, поэтому российская сторона лишь выходит на сопровождение американских беспилотников.

В июне американский самолет-разведчик осуществил разведку у крымских берегов.

До этого экипаж российского Су-30 также перехватывал американские самолеты-разведчики у Черного моря. Экипаж истребителя определил самолеты как Р-8А «Посейдон», стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США. Позднее было опубликовано видео перехвата.