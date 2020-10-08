Московским компаниям пригрозили закрытием за отказ предоставить данные по удаленке

Все предприятия, организации, юридические лица Москвы с 12 октября должны будут направлять информацию о сотрудниках, находящихся на удаленке, за нарушение организации грозит штраф или приостановка деятельности, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«За что предусмотрена административная ответственность. В первую очередь, если эти сведения не будут предоставлены или работодатель откажется от их предоставления», – сказал Данчиков в интервью каналу «Россия-24», передает «Интерфакс».

«Второе – если сведения будут работодателем представлены, но они будут носить противоречивый характер, и из них не будет следовать, что 30-процентный лимит обеспечен», – подчеркнул он.

По словам Данчикова, административное наказание последует также, если в ходе проводимых контрольных мероприятий на предприятиях и в организациях будет выявлен факт предоставления недостоверных сведений.

Начальник Главконтроля напомнил, что за эти нарушения предусмотрена административная ответственность в соответствии с КоАП России в размере 300 тыс. рублей.

«Если повторное нарушение, то это приостановка деятельности», – уточнил Данчиков.

Он напомнил, что данные работодатели должны предоставлять посредством портала mos.ru.

«Это достаточно удобная и быстрая форма обмена информацией», – добавил Данчиков.

Он отметил, что набор сведений о тех, кто работает удаленно, необходим, чтобы проверить, соблюдает ли работодатель указ о переводе не менее 30% сотрудников дистанционный режим работы, передает РИА «Новости».

Напомним мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что московские работодатели должны будут с 5 по 28 октября перевести на удаленку 30% сотрудников.

Кроме того, Собянин заявил, что московским предприятиям, не предоставившим сведения о переходе работников на удаленку или предоставившим эти сведения не полностью, могут приостановить деятельность.