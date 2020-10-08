Россиян предупредили о многодневной магнитной буре

Во второй декаде октября прогнозируется пятидневная магнитная буря, которая достигнет пика 25 октября, сообщили ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Так, магнитная буря класса G1 начнется 21 октября и продлится по 24 октрября, когда перерастет в среднюю бурю класса G2. После этого магнитосфера Земли еще в течение трех дней будет возбуждена и только 29 октября придет в норму, говорится в сообщении на сайте института.

Напомним, в ночь на 28 сентября почти всеми магнитными обсерваториями, работающими на средних и высоких широтах, была зарегистрирована самая мощная магнитная буря в 2020 году.

Как рассказал профессор Московской медицинской академии, председатель Московского городского Научного общества терапевтов Павел Воробьев, магнитные бури не представляют опасности для человека и не влияют на его здоровье. А публикации о плохой переносимости магнитных бурь людьми с некоторыми хроническими заболеваниями не носят научного характера.