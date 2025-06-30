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    30 июня 2025, 22:25 • В мире

    Кондиционеры объявлены в Европе виновниками рекордной жары

    Кондиционеры объявлены в Европе виновниками рекордной жары
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Валерия Вербинина

    Западную Европу накрыла волна рекордной жары, столбик термометра в некоторых местах доходит чуть ли не до 50 градусов Цельсия. Казалось бы, традиционным спасением является кондиционер – но теперь в Европе против них началась целая пропагандистская кампания. Почему жителей ЕС убеждают не пользоваться этой техникой?

    Испанский рекорд максимальной температуры, когда-либо зарегистрированной на территории страны, пал. В 1965 году, еще при Франко, в Севилье было отмечено 45,2 градуса Цельсия. В эту субботу в Гренаде, в провинции Андалузия, температура дошла до 46 градусов. На неделе в Португалии ждут 44 градуса.

    Жара придавила и Италию – сообщают, что во избежание неприятностей кареты скорой помощи теперь постоянно дежурят возле мест скоплений туристов в Милане, Риме, Венеции, Флоренции. Несмотря на это, местные службы здравоохранения зафиксировали рост числа тепловых ударов на 10%. Как отметил Марио Гуарино, вице-президент Итальянского общества оказания неотложной помощи, «главным образом они случаются в городах, где не только температура высокая, но и наблюдается повышенная влажность».

    Во Франции ситуация с экстремальной жарой осложняется еще и тем, что школьный год здесь еще не подошел к концу. Когда примерно тридцать учеников вынуждены находиться в одном классе при высокой температуре воздуха, ни к чему хорошему это не приводит. Когда речь идет о взрослых, которые находятся на рабочем месте, они хотя бы могут время от времени перемещаться, выходить за водой и т. д., но учеба в жару превращается в пытку.

    Конечно, спасти ситуацию могли бы кондиционеры, но в процессе борьбы с глобальным потеплением, к которому на Западе относятся крайне серьезно, был сделан неутешительный вывод: кондиционеры – зло. Это вовсе не шутка: СМИ полны материалов о вреде, которые те наносят окружающему миру.

    Вот, пожалуйста, «Форбс» сокрушается, что мировое потребление энергии в 2024-м выросло на 2%, и все из-за кондиционеров. «Борьба с глобальным потеплением должна остаться абсолютным приоритетом», – поучает уважаемый журнал. И вообще «кондиционеры пагубны как для планеты, так и для кармана», потому что они «значительно повышают температуру снаружи и становятся участниками порочного круга глобального потепления».

    «Форбс» даже успел подсчитать, что если заглушить все кондиционеры в большом городе вроде Лиона или Парижа, температура будто бы опустится аж на 2 градуса. Что касается кармана, то при функционировании 4 часа в сутки кондиционер во Франции повышает счет за электроэнергию на 15%. Взамен издание призывает, к примеру, воспользоваться опытом США или Австралии и использовать потолочные вентиляторы.

    Борьба с кондиционерами в Европе еще не дошла до стадии запрещения, но их использование обставлено множеством условий.

    Если взять пример Франции, то у себя дома без согласования можно поставить разве что мобильный кондиционер. Для кондиционеров, чья установка затрагивает фасад здания, требуется получить разрешение в мэрии, то есть заполнить множество бумажек и приложить максимум планов и фотографий.

    Если установить кондиционер без разрешения, нарушителю светит штраф от 1200 до 300 тысяч евро и требование вернуть все, как было до установки. Съемщик жилья, который хочет установить кондиционер, помимо согласия мэрии, должен иметь также согласие владельца дома.

    Даже в машине запрещено пользоваться кондиционером слишком часто, и если машина останавливается, кондиционер после этого должен быть выключен. Иначе – штраф: 135 евро во Франции, от 223 в Италии, зато в Германии всего 80 евро. Вместо использования кондиционера предлагается останавливать машину в тени и открывать окна.

    Тем не менее желание граждан существовать при комфортной температуре оказалось неистребимо – вот, к примеру, Le Parisien сокрушается, что парижане ищут легких путей и покупают кондиционеры, тем самым способствуя еще большему повышению температуры в городе. «Кондиционеры – это вызов экологии», – внушает портал.

    Даже когда в Париже состоялись Олимпийские игры, Олимпийская деревня для спортсменов была выстроена без кондиционеров. Как заявила мэр Парижа Анн Идальго, у комнат будет «кондиционирование естественным образом», и вообще «я много думаю о спортсменах, но еще больше – о выживании человечества». В итоге многие участники игр сами купили мобильные кондиционеры в общем количестве около 2500 штук, не выдержав жары, и никакие вентиляторы (в отличие от кондиционеров, они в номерах спортсменов имелись) их заменить не смогли.

    Однако никаких выводов из этой истории сделано не было, и когда сейчас пришла рекордная жара, прежде всего она ударила по тем, кто вынужден долго находиться в помещениях без кондиционера. В первую очередь затронутыми оказались школы. В некоторых регионах Франции жара в классах еще на прошлой неделе достигала 34 градусов. Взять хотя бы Перпиньян – крупный региональный центр департамента Восточные Пиренеи: большинство школ города, которых насчитывается 61, оказались без кондиционеров.

    В том же регионе шоферы школьных автобусов требуют установить в салонах кондиционеры, потому что на такой жаре тяжело даже сидеть за рулем – в салоне температура доходит до 50 градусов. При этом учеба все равно продолжается, и мало где школы закрываются из-за жары – в силу французской бюрократии такой шаг трудно согласовать, требуется одобрение мэра и префекта.

    А вот другой регион, город Ним, в классе 35 градусов, и директриса заботливо рассылает родителям напоминание, чтобы дети ходили в бейсболках и не забывали бутылки с водой. Местный чиновник бодро отчитывается, что все прекрасно, «в 80 школах города были созданы убежища от жары с кондиционерами, обычно это столовые». Очевидно, он учился слишком давно и не понимает, что в столовой можно находиться лишь небольшую часть времени, которое проводят в школе. Однако забота вроде как проявлена, и на бумаге школы успешно кондиционированы.

    Но когда речь заходит о том, что кондиционеры вообще-то должны находиться в каждом классе, оказывается, что это невозможно. Потому что «мы должны уменьшить на 50% наши расходы на энергию до 2050 года под угрозой штрафов. А кондиционеры потребляют слишком много энергии».

    Не лучше ситуация в школах Испании, где уже сейчас еще жарче, чем во Франции, а учебный год заканчивается позже. Как пишет El Pais, мадридские власти наконец-то признали, что «жара в классах представляет опасность для здоровья», и в апреле объявили тендер на закупку 205 кондиционеров для классных комнат. Однако испанский воз и ныне там: кондиционеров нет. Власти клянутся, что «контракт на закупку… уже заключен, и в ближайшее время они (кондиционеры) будут распределены по 77 образовательным учреждениям в 24 муниципалитетах». Но даже когда кондиционеры будут наконец установлены, «этих 205 приборов будет недостаточно для охлаждения учебных зданий… которых насчитывается более 2000».

    В Италии, к счастью, учебный год уже закончился, но детские сады продолжают работать, и в них оказалась та же самая проблема. «Чрезвычайная ситуация во Флоренции, протесты в детских садах: нет кондиционеров и очень мало вентиляторов», – сообщает местный портал. Протесты высказывают родители, которые, приезжая за детьми, видят, что те плохо себя чувствуют. Не лучше ситуация и в итальянской столице, Риме,

    где отец ребенка, вынужденного ходить в детский сад, который раскалился, как печь, заметил: «Нельзя оставлять не только детей, но и воспитателей во власти подобных температур».

    Вынужденные претерпевать из-за нехватки кондиционеров в школах и на работе, где они тоже не всегда могут присутствовать, многие европейские граждане махнули рукой на будущее человечества и, невзирая на административные препоны и давление экологов, ставят приборы у себя дома. Как подсчитали, в Европе каждый год продается около 12 млн кондиционеров. В 2018 году во Франции только 5% жилья имело кондиционеры, а в 2020-м – уже около 25%. Сейчас количество французов, которые обзавелись кондиционерами, составляет уже 35%.

    Как отметил установщик кондиционеров Жоэль Пэ, раньше он чаще ставил их в магазинах и заведениях сферы услуг, в то время как сейчас стало «много частных лиц». При этом раньше фирма больше делала поставок на юг страны и на жаркую Корсику, но теперь и на севере страны растет число клиентов, и ему приходится работать 6 дней в неделю, чтобы везде успевать.

    Впрочем, жара повлияла не только на рынок кондиционеров. На 56% по сравнению с прошлым годом взлетели и продажи мороженого. Правда, мороженому повезло, по сравнению с кондиционерами – во всяком случае, о пломбире не говорят, что он способствует глобальному потеплению и по этой причине от него нужно отказаться, а поедание эскимо не требует согласования с мэрией. По крайней мере, пока.

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