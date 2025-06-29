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    29 июня 2025, 09:15 • В мире

    Францию ждет тотальная водная экономия

    Францию ждет тотальная водная экономия
    @ IMAGO/Fleig/Eibner-Pressefoto/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина

    Франция внезапно обнаружила грядущую нехватку в стране того, без чего невозможна никакая человеческая жизнь – обыкновенной питьевой воды. Каких регионов этого государства проблема касается больше всего, по какой причине она возникла – и как французов теперь убеждают с этим справляться?

    Официальный «Монд» первым забил тревогу. «Доступ к воде: как считает Главный комиссариат планирования, «радикальная трансформация привычек» необходима «начиная с сегодняшнего дня», чтобы избежать «значительного напряжения», заявляет издание.

    Главный комиссариат планирования – структура при правительстве, в обязанности которой входит оценивать ряд будущих рисков, от демографического до природного, и предлагать способы их решения. Как пишет «Монд» (и ссылающиеся на тот же источник другие СМИ), по оценкам комиссариата, если просто предоставить событиям идти своим чередом, то к 2050 году на практически всей территории Франции возникнут проблемы с водой.

    «Если не переломить существующие тенденции, 88% территории столкнется с умеренной или выраженной нехваткой воды», – сообщают эксперты комиссариата в своем отчете. Требуется радикальный пересмотр всей политики обращения с водными ресурсами, потому что, даже если просто добиться сокращения потребления воды «во всех секторах активности», проблемы с водой останутся на 64% территории.

    При этом «ограничения в использовании воды в секторе сельского хозяйства, в промышленности или частными лицами с большой вероятностью могут в будущем возникать практически на всей территории страны, подобно тому, как это случилось в 2022», – отмечают эксперты. Речь идет о рекордной для Франции засухе летом 2022 года, когда в рядке мест нехватка воды приводила к тому, что ее вынуждены были привозить в автоцистернах – событие, для Франции экстраординарное.

    Эксперт Элен Арамбуру (Hélène Arambourou), которая является одним из авторов доклада, настаивает на необходимости экономии «во всех секторах и всех видах человеческой активности». И хотя пока что обсуждается в основном возможность экономии воды в сельском хозяйстве, модернизация площадей, которым требуется ирригация, и тому подобные мероприятия, нет сомнений, что этот колокол зазвонит и по обычным французским обывателям, которые в пренебрежении к глобальному потеплению по-прежнему каждый день принимают душ и часто стирают вещи.

    Нельзя сказать, что полный намеков на грядущие водные жертвы план явился полной неожиданностью. Столкнувшись с рекордной засухой 2022 года, тогдашний министр экологического перехода Кристоф Бешю в январе 2023 выдал то, что СМИ назвали «правительственным планом борьбы с засухой». «Обычные граждане, работники сельского хозяйства, местные власти – каждому придется приложить усилия, потому что (водные) ресурсы становятся все более редкими», – писал тогда Le Parisien.

    Заметьте, что граждане в этом списке стоят на первом месте – и в самом деле, французские СМИ уже пару лет как стали приучать людей к мысли, что воду надо беречь. «Следует ли экономить воду так же, как электричество?», «Шесть советов, как уменьшить потребление воды и счет за нее», «Как экономить воду в повседневной жизни», «Сэкономьте 280 евро, просто выключая воду, пока вы чистите зубы» – вот лишь несколько заголовков материалов, которые настойчиво бьют в одну и ту же точку, и это продолжается уже много месяцев.

    Однако попытки дискредитировать, к примеру, стиральные машины (которые будто бы потребляют слишком много воды) и доказать, что часто надеваемую одежду – например, джинсы – достаточно стирать раз в месяц, вызвали у граждан сильное раздражение. Поэтому новый план экономии на первое место выдвинул ситуацию в сельском хозяйстве.

    Приблизительно четверть Франции уже находится в режиме, который предполагает экономное обращение с водой, а на 3,5% территории уже введены прямые ограничения, и этот процент только растет. 24 июня в департаменте Ардеш меры, включая ограничения полива садов, распространили на новые территории. 20 июня власти департамента Морбиан ограничили ирригацию, в дополнение к другим видам использования воды. А между тем сейчас только июнь, и по всем прогнозам лето во Франции будет очень жарким. В отдельных местах уже были отмечены температуры около 40 градусов и даже выше.

    Отдельной проблемой является удручающее состояние с водой в многочисленных заморских департаментах Франции.

    Эти проблемы не попадают на первые полосы, потому что осколки бывших колоний в метрополии считаются чем-то вроде чемодана без ручки, оставшегося от былого колониального величия: вроде и тащить неудобно, и содержать обременительно, но бросить жалко.

    23 июня ассоциация с говорящим названием «Это касается нас всех» выложила доклад о состоянии воды и ее снабжении в заморских департаментах. Как отмечается, Майотта, Мартиника, Реюньон, Гваделупа и Гвиана уже много лет страдают от нехватки питьевой воды, которая затронула три миллиона человек. Как объясняет юрист Эмма Фейе, ставшая автором доклада, «у каждой из этих территорий свои особенности, но, когда речь идет о доступе к воде, все испытывают одни и те же трудности, хоть и в разной мере».

    В 2022 году на Гваделупе у четверти населения «периодически отсутствовал доступ к воде», а сейчас ситуация не стала лучше. Все дело в построенных в 50-е годы трубопроводах, для которых использовали «самые простые решения и самые дешевые материалы». В итоге все это разъедается ржавчиной, протекает, лопается, и 60% воды утекает в никуда. Аналогичная проблема присутствует и в других заморских департаментах: «больше трети воды так теряется на Майотте, половина на Мартинике и 60% на Реюньоне». В метрополии эта цифра составляет 20%.

    Помимо катастрофического состояния труб, некоторые территории почти целиком зависят от количества выпавшего дождя – например, на Майотте это 92%. В 2023 году на острове приключилась засуха, вызвавшая водный кризис. После нее построили станцию опреснения морской воды, но ее объемов все равно не хватает, чтобы компенсировать отсутствие дождевой, тем более что население острова постоянно растет.

    Столкнувшись с нехваткой воды, власти заморских департаментов ввели веерные отключения, которые вначале рассматривались в качестве временной меры, но в итоге стали частью ежедневного существования. Кроме того, как указала Эмма Фейе, власти не учли, что у части людей здесь вообще нет доступа к водопроводной воде – а между тем это «15% населения в Гвиане и 30% на Майотте».

    Отдельный вопрос вызывает качество воды, которая на Мартинике и в Гваделупе заражена хлордеконом – токсичным пестицидом, которым французы много лет обрабатывали местные банановые плантации и продолжали это делать даже тогда, когда стало ясно, что он ядовит и не разлагается в воде (не говоря уже о том, что он вызывает рак).

    В Гвиане в воде регулярно отмечается повышенный уровень ртути, с помощью которой здесь добывали золото.

    Однако даже такая вода здесь выходит дороже, чем в метрополии, где граждане отдают за воду в среднем «1,4% доходов, в то время как на острове Реюньон это 3%, в Гвиане 6,2%, а на Майотте до 25%». По словам Эммы Фейе, «с заморскими департаментами обращаются не так, как с остальной французской территорией. Нигде во Франции с такой ситуацией не смирились бы».

    Да, у правительства в далеком Париже есть план, как улучшить ситуацию, – есть аж с 2016 года, но на него требуется 2,36 миллиардов евро, а за все это время заморские департаменты получили едва ли треть. Потому что главное для Франции – поддержать Украину и дать ей оружие, а Гвиана с Мартиникой перебьются, потому что деваться им все равно некуда.

    Как отмечает портал Майотты, остров переживает «острый кризис», потому что с 2023 года жители сталкиваются с отключениями воды по 36 часов, которые могут повторяться до трех раз в неделю. На Гваделупе вода идет зачастую технического качества, непригодная для питья, и ее отключения могут длиться по несколько недель.

    Эмма Фейе и ее соратники рассчитывают, что их доклад привлечет внимание в ООН, а пока люди – как в метрополии, так и в заморских департаментах – пытаются справляться с нехваткой воды, как кто может. Так, власти департамента Финистер договорились купить старый выработанный карьер, чтобы собирать там запасы воды – по расчетам, он может вместить миллион кубометров. Обычные граждане массово обзаводятся небольшими бассейнами (площадью менее 10 кв.м), которые требуют меньше воды и главное – не подпадают под обложение налогами. А впереди еще, по прогнозам, жаркое лето с редкими дождями. И ситуация с водой вряд ли улучшится.

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