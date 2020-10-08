После пожара в женском СИЗО Москвы возбуждено дело о поджоге

Пожар летом в женском следственном изоляторе СИЗО-6 в московском районе Печатники нанес ущерб в размере 8 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В результате пожара были уничтожены вещи на общую сумму 8 млн рублей. Поджог является основной версией пожара, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога»)», – пояснил собеседник ТАСС.

Пожар произошел в женском СИЗО-6 «Печатники» в Москве 27 июля. Там загорелся склад с постельными принадлежностями в подвальном помещении на площади 50 кв. метров. Ликвидация пожара заняла пять часов. Эвакуировали 850 человек, 10 женщинам понадобилась медицинская помощь.

В апреле в иркутской колонии один из осужденных, содержащийся в штрафном изоляторе за нарушение правил внутреннего распорядка, отказался от проведения личного обыска. Он толкал сотрудников учреждения и призывал других осужденных к противоправным действиям. Находящиеся в соседних помещениях штрафного изолятора осужденные разбили стекла камер видеонаблюдения, нанесли себе порезы на руках осколками и напали на сотрудника. Также они устроили поджог.

Пожар был локализован на площади 30 тыс. кв. метров, открытое горение удалось ликвидировать. Огнем уничтожено восемь объектов, в том числе производственные цехи, расположенные в промзоне колонии. Позднее были возбуждены еще два уголовных дела, в том числе о массовых беспорядках.