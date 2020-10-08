Малькевич оценил иск прокурора Москвы к Google из-за фильма «Беслан»

«Считаю, что компанию Google давно пора наказать. Но не наказания ради, а для того, чтобы продемонстрировать нашу жесткую позицию, защитить и восстановить права российских пользователей», – сказал газете ВЗГЛЯД член ОП РФ Александр Малькевич, комментируя решение прокурора Москвы подать иск к американской компании Google с требованием снять ограничения к фильму «Беслан» Александра Рогаткина на YouTube.

«Я могу только горячо приветствовать то, что произошло, это давно назрело, – сказал Александр Малькевич. – Мы должны начинать бить этих хамов по рукам. Более того, когда я накануне написал об этом в соцсетях, небывалый энтузиазм читателей лишь подтвердил мою точку зрения. Все понимают, что это только первый шаг и ждут второго, третьего, четвертого».

«Недавно в России приняты поправки к Конституции. Среди прочего там написано, что государство берет на себя обязательство защищать цифровые права граждан. В случае с запретами и сложностями при просмотре, которые компания Google наложила на фильм о Беслане, нарушены права всех – создателей проекта, российского СМИ – телеканала «Россия 1», холдинга ВГТРК, который этот фильм продвигал. А главное, нарушены права зрителей. Это очень важная и болезненная тема не только для Северного Кавказа, но и для всей страны», – пояснил Малькевич.

«При этом другие фильмы о Беслане, откровенно пропагандистского свойства, никаких проблем на хостинге YouTube не имеют. Поэтому наши права должны быть защищены. Останавливаться ни в коем случае нельзя. Мы ждем дальнейших энергичных действий от правоохранителей и любых других профильных структур, которые восстановят справедливость», – подчеркнул собеседник.

«Тем более, что такие площадки как, например, Twitter, еще и оспаривают штрафы, наложенные на них за нарушения российского законодательства, препираются с нашими судебными приставами. С нашей стороны должна быть очень жесткая позиция, которая не оставляла бы простора для разночтений. Их надо наказывать. Но не наказания ради, а для того, чтобы защитить и восстановить права российских пользователей», – резюмировал Александр Малькевич.

Ранее прокурор Москвы подал иск к американской компании Google о снятии ограничений к фильму «Беслан» Александра Рогаткина на YouTube. Таганский суд Москвы в четверг проведет подготовку по иску.

«Прокурор города Москвы в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к компании Google LLC с требованиями обязать восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа к документальному фильму «Беслан» автора Александра Рогаткина», – сообщила сообщил пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

По ее словам, московский прокурор требует отменить обязательную авторизацию пользователей для получения доступа к видеоматериалу и отключить предупреждение о его содержании.

Досудебная подготовка по делу назначена на 8 октября в 10.00.

Напомним, в сентябре письмо из-за ограничения на территории России распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина «Беслан» направил руководству Google LLC Роскомнадзор. В ведомстве потребовали строгого соблюдения законодательства, запрещающего цензуру.

Документальный фильм-расследование «Беслан» о событиях, связанных с захватом и штурмом бесланской школы N1 в 2004 году, был показан 3 сентября телеканалом «Россия 1». Автор проекта Александр Рогаткин, как говорилось в анонсе фильма, «в 16-ю годовщину трагических событий совершил попытку их осмысления», показав «уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей».

Позднее видеосервис YouTube, принадлежащий Google, ввел ограничение для доступа к фильму, объяснив это изображением сцен насилия или жестокости.